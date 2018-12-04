Составлен прогнозный рейтинг крупнейших производителей медтехники в 2024 г.

15:13
11 декабря 2018

Илья Дугин

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Несмотря на то, что TOP10 компаний по производству медицинской техники, по мнению экспертов, сохранят свои позиции в ближайшие годы, слияния/поглощения в этом секторе позволят более «скромным» компаниям выбиться наверх и получать миллиарды долларов в новых сегментах рынка, пишет FierceBiotech.

В частности, к таким компаниям относится Becton Dickinson (BD). Эксперты EvaluateMedtech полагают, что приобретение за 24 млрд долл. компании C.R. Bard в 2017 г. позволит BD подняться к 2024 г. на три позиции вверх и занять место в пятерке крупнейших компаний-производителей медтехники. А ведь еще в 2016–2017 гг. продажи компании сократились на 3,6%, составив всего 11 млрд долл.  

По прогнозам экспертов, в течение нескольких следующих лет среднегодовой темп роста объема продаж BD будет равняться 8,3%, что в денежном выражении составит 19,2 млрд долл.  в 2024 г. Это позволит компании занять пятое место после Medtronic, Johnson & Johnson, Abbott Laboratories и Siemens Healthineers (табл.). Первая пятерка останется неизменной, невзирая на сокращение рыночных долей. И хотя BD к 2024 г. может обойти Philips, Stryker и Roche, эти три компании тоже не дремлют в плане креативных сделок.

Подробнее читайте в ближайшем номере «ФВ»

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