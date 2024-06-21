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Сотрудница камчатского Минздрава...

Сотрудница камчатского Минздрава оставила без лекарств подопечных «Круга добра»

21.06.2024
17:26
Дина Коблова
В Камчатском крае возбуждено уголовное дело о халатности в отношении начальницы одного из отделов Минздрава. По данным следствия, сотрудница вовремя не оформила заявки на лекарства для как минимум четырех подопечных «Круга добра».
Фото: 123rf.com

Начальницу одного из отделов Минздрава Камчатского края подозревают в халатности, повлекшей существенные нарушения прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь (ч.1 ст.293 УК РФ). О возбуждении уголовного дела сообщает Следственный комитет по региону.

По информации следствия, после поступления в региональный Минздрав из медицинских учреждений документов на лекарства, чиновница не сформировала заявки и не направила их в фонд «Круг добра». Из-за этого несовершеннолетние пациенты, страдающие тяжелыми заболеваниями, до сих пор остаются без необходимых лекарств.

В краевой прокуратуре уточнили, что речь идет о минимум четырех детях. 

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