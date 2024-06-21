Сотрудница камчатского Минздрава оставила без лекарств подопечных «Круга добра»

Начальницу одного из отделов Минздрава Камчатского края подозревают в халатности, повлекшей существенные нарушения прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь (ч.1 ст.293 УК РФ). О возбуждении уголовного дела сообщает Следственный комитет по региону.

По информации следствия, после поступления в региональный Минздрав из медицинских учреждений документов на лекарства, чиновница не сформировала заявки и не направила их в фонд «Круг добра». Из-за этого несовершеннолетние пациенты, страдающие тяжелыми заболеваниями, до сих пор остаются без необходимых лекарств.

В краевой прокуратуре уточнили, что речь идет о минимум четырех детях.