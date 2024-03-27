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Сотрудника «Еаптеки» осудили...

Сотрудника «Еаптеки» осудили на два года по делу о присвоении средств

27.03.2024
11:23
Коблова Дина
В Санкт-Петербурге сотрудника «Еаптеки» приговорили к двум годам исправительной колонии общего режима за хищение. Он взял более 300 тыс. руб. из сейфа заведующей.
Фото: jcomp/Freepik

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении старшего смены аптечного пункта Антона Саратовского по делу о присвоении или растрате (ч.3 ст.160 УК РФ). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Сотрудник аптечного пункта ООО «Еаптека» на Пражской улице, используя свое служебное положение, взял из сейфа в кабинете заведующей 304 568 руб.

В суде он полностью признал вину. Его на два года отправили в исправительную колонию общего режима. Суд также взыскал в пользу компании более 250 тыс. руб. в счет возмещения материального ущерба.

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