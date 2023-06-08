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Сотрудники GSK проведут...

Сотрудники GSK проведут новые забастовки в июне из-за низкой зарплаты

08.06.2023
18:17
Николай Соколов

Рабочие британской компании GSK продолжат забастовки из-за низкой заработной платы. Впервые о ней было объявлено в мае этого года.

Сотни рабочих британской фармкомпании GSK в июне проведут новую забастовку из-за низкой заработной платы. Об этом со ссылкой на британский профсоюз Unite пишет Reuters.

По сообщению Unite, первая забастовка в этом месяце пройдет 9 июня на всех шести площадках GSK в Великобритании. Сотрудники компании объявили забастовку в мае. Они отклонили ранее поступившее от руководства предложение о повышении зарплаты на 6% и единовременной выплате 1300 фунтов стерлингов (около 90 тыс. руб.). Работники подсчитали, что эта прибавка не «превышает уровень инфляции».

В этом году инфляция в Великобритании опередила рост заработной платы большинства британских рабочих. Профсоюзы, представляющие медсестер, учителей, транспортный персонал и государственных служащих, призвали к забастовкам, требуя повышения зарплат, пишет Reuters.

«Мы признаем, что для многих из наших сотрудников в прошлом году стоимость жизни резко выросла, и считаем, что предложение [по зарплате] является справедливым и разумным», — заявил представитель GSK.

«Поэтому мы разочарованы тем, что профсоюз Unite решил провести эту забастовку, несмотря на то, что получил такое предложение», — заявили в компании, добавив, что компания постарается предотвратить перебои в поставках, которые может вызвать забастовка.

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