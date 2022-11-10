Совет ЕЭК определил скоропортящиеся фармпродукты для ускоренного таможенного оформления

Для ряда скоропортящихся товаров Совет ЕЭК упростил процедуры таможенного оформления. В перечень также попала фармацевтическая продукция. Решение № 160 от 17.10.2022 опубликовано на правовом портале межнационального регулятора.

Проведение таможенных операций в первоочередном порядке возможно для препаратов крови человека и животных, иммунологических и биотехнологических препаратов. Под ускоренные таможенные процедуры попали также препараты из органов и тканей человека, а также альбумины и нуклеиновые кислоты.

Документ вступает в силу через 30 дней после опубликования, то есть с 17 ноября. Упрощенные процедуры будут доступны импортерам до 31 декабря 2023 года.

Ранее, в июне, правительство приняло похожие меры для нуклеиновых кислот. Решение было направлено на обеспечение ими научных исследований при производстве медицинских препаратов.