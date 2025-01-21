Совет ЕЭК запретил использовать названия лекарств в косметике

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) внес изменения в технический регламент Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции». Соответствующее решение № 114 от 29.11.2024 было опубликовано на правовом портале Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Согласно документу, действие техрегламента будет распространяться в том числе на:

готовую парфюмерно-косметическую продукцию (в том числе на носителях), выпускаемую в обращение на территории государств — членов ЕАЭС;

парфюмерно-косметическую продукцию, нанесенную на изделия легкой промышленности, выпускаемую на территории ЕАЭС, которая не относится к парфюмерно-косметической продукции;

парфюмерно-косметическую продукцию (не относится к парфюмерно-косметической продукции на носителях), нанесенную на изделия (кроме изделий легкой промышленности), которые выпускаются в обращение на территории ЕАЭС. К такой продукции относится, например, увлажняющий крем на подгузниках.

Решением Совета ЕЭК расширяется перечень продукции, на которую не распространяется технический регламент, и обновляются термины и определения техрегламента. Вводится запрет на использование в названиях парфюмерно-косметической продукции торговых наименований зарегистрированных лекарственных средств или изделий медицинского назначения.

Ужесточаются требования к упаковке средств для гигиены полости рта: они должны быть упакованы в потребительскую упаковку, которая обеспечивает контроль первого вскрытия или защиту от несанкционированного вскрытия до момента использования. На семейной косметике теперь должен быть указан минимальный возраст для ее использования.

Изменения, за исключением некоторых пунктов, вступят в силу через год после официального опубликования документа.