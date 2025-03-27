Совет депутатов одобрил в первом чтении приватизацию «Новосибирской аптечной сети»

На заседании Совета депутатов Новосибирска 26 марта обсудили вопрос приватизации реорганизованного МУП «Новосибирская аптечная сеть», передает корреспондент «ФВ». Проект о внесении изменений в порядок формирования и ведения перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности Новосибирска, принят в первом чтении без поправок.

Депутат Игорь Титаренко задал вопрос о помещениях, которые освободились за счет реорганизации «Новосибирской аптечной сети». Он заявил, ссылаясь на руководителя аптечной сети, что помещение на улице Восход не прибыльно, и задал вопрос о целесообразности включения этого помещения в законопроект. Глава департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска Алексей Колович ответил, что часть помещений была включена в уставной капитал АО «Новосибирская аптечная сеть» (как и помещение на улице Восход), а часть — передана в казну.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил, что на момент его вступления в должность муниципальный долг составлял 22,5 млрд руб., треть из которого обслуживается по ставке 26%. По его словам, если сейчас эту задолженность не погасить, то город будет «тратить сотни миллионов на это обслуживание». За отчетный период удалось погасить только 6 млрд руб.

«Мы понимаем, что сверх бюджета мы кредитуемся почти под 30%. Мной поставлена задача профильному департаменту дополнительно заработать в этом году 500 млн руб. для того, чтобы решать насущные проблемы, на которые нам категорически не хватает средств. Поэтому план приватизации — это динамичный документ, какие-то решения мы будем принимать с вами, обсуждая, но, к сожалению, ситуация крайне тяжелая, потому что ставка Центробанка 22% [по данным ЦБ — 21%, прим. «ФВ»]», — добавил Кудрявцев.

Председатель комиссии по муниципальной собственности Сергей Бондаренко сообщил, что при реорганизации аптечной сети осталось 37 объектов и политика первых лиц не меняется.

«Мы можем обсуждать и писать друг другу письма, но сегодня решение о приватизации 37 аптек неизменно», — заявил Бондаренко.

В прошлом году депутат городского совета Антон Бурмистров сообщил, что 100% акций аптечной сети передадут муниципалитету.

Как писал «ФВ», в одних регионах муниципальные и государственные аптечные предприятия преобразуют в акционерные общества и сохраняют в собственности субъекта, в других МУП присоединяют к ГУП. Лишь в единичных случаях аптеки передают в частные руки, но иногда суды отменяют эти решения по требованию прокуратуры.