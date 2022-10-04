Совет директоров Myovant отказался продать основному акционеру оставшуюся долю из-за цены

Совет директоров Myovant отклонил предложение о покупке, поступившее от японского конгломерата Sumitomo (владеет 52% компании), об этом сообщает FiercePharma. Материнская компания предложила приобрести оставшиеся 48% по цене 22,75 долл. за акцию. Sumitomo отметила, что стоимость сделки составит 2,5 млрд долл.

Этого оказалось недостаточно, чтобы повлиять на совет директоров Myovant. В компании заявили, что предложение «значительно занижает стоимость» Myovant. При этом они «по-прежнему открыты для рассмотрения любого нового предложения, отражающего полную и справедливую стоимость».

Sumitomo заявила в своем пресс-релизе, что она «не заинтересована в продаже принадлежащих ей акций Myovant» и не будет рассматривать какие-либо альтернативные сделки с участием Myovant.

Среди перспективных препаратов Myovant называют одобренный в прошлом году Myfembree для лечения кровотечений, сопровождающих миомы матки. В портфеле также есть лекарство от рака простаты Orgovyx, которое принесло компании 83 млн долл. в прошлом году.