Советское постановление об обеспечении жилплощадью фармработников упразднили

Правительство утвердило Постановление № 424 от 02.04.2025, которым отменяется Постановление Совета министров СССР № 914 от 02.12.69 «О мерах ‎по обеспечению жилой площадью медицинских и фармацевтических работников учреждений здравоохранения, обслуживающих сельское население».

Документ от 1969 года признается недействующим. В пояснительной записке авторы проекта постановления указывали, что при его подготовке изучена практика применения соответствующих нормативных правовых актов по рассматриваемому вопросу. Отмечается, что сейчас вопросы обеспечения граждан жилыми помещениями, права на жилище и обеспечение использования жилых помещений ‎по назначению урегулированы Жилищным кодексом РФ ‎и законодательством субъектов.

Также авторы постановления обратили внимание на то, что документы, на основании которых было разработано Постановление Совета министров СССР № 914, ранее были признаны недействующими.