Совладелец «Партнера» объявлен в международный розыск по обвинению в злоупотреблении полномочиями

Пресненский суд столицы удовлетворил ходатайство ГСУ СКР по Москве о заочном аресте совладельца компании «Партнер» Игоря Вайнштока, который также известен тем, что изобрел популярный напиток бифидок. Господин Вайншток объявлен следствием в международный розыск, а судебное решение теперь позволяет направить документы на него в Интерпол для занесения данных предпринимателя в розыскную базу.
Помимо Игоря Вайнштока фигурантами уголовного дела также являются другой совладелец и председатель совета директоров «Партнера» Сергей Иванченко, по решению суда помещенный под домашний арест, и член совета директоров компании Николай Загородник, с которого следствие взяло подписку о невыезде. Всем им СКР инкриминирует невыплату зарплаты (ст. 145 УК РФ), а господину Вайнштоку — еще и злоупотребление полномочиями (ст. 201). Уголовное дело было возбуждено в 2017 году по заявлению представителей Фондсервисбанка, который проходит по делу потерпевшей стороной. Долгое время банк кредитовал предприятие господина Вайнштока, открыв ему кредитную линию примерно на 3 млрд руб. Однако после смены руководства банка, по словам господина Вайнштока, в кредитной организации посчитали, что сотрудничество с «Партнером» нанесло ей ущерб в размере 42 млн руб.
Вины бизнесмен не признает, утверждая, что его уголовное преследование «является частью плана рейдерского захвата» предприятия.
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