Совокупные инвестиции в создание 3-ей очереди  «Полисан» составили более 4,5 млрд рублей

Совокупные инвестиции в проект составили более 4,5 млрд рублей, решением городского правительства в январе 2017 года реконструкция производственных мощностей фармзавода была признана стратегическим инвестиционным проектом города, а компания — стратегическим инвестором Санкт-Петербурга.

Присутствовавшие на церемонии открытия представители Минпромторга, Госдумы и городской администрации единодушно отмечали, что вектор развития компании «Полисан» соответствует курсу государственной политики и задачам развития отечественной фармацевтической индустрии. «Это компания высокой культуры: производственной культуры, организационной, культуры качества, того, что действительно гарантирует безопасность и эффективность выпускаемых лекарственных средств», – отметил директор Департамента развития медицинской и фармацевтической промышленности Минпромторга РФ , признавшись, что министерство пристально следит за развитием компании и будет оказывать ей поддержку, «поскольку “Полисан” действительно является одним из инновационных лидеров отечественного фармацевтического рынка».

По мнению генерального директора компании Александра Борисова, если ничего в жизни производства не менять, то рано или поздно наступает застой, если же ты стремишься развиваться, строишь современные площадки, создаешь новые рабочие места, то и коллектив «находится в драйве». Более того, без создания дополнительных производственных и научных мощностей сегодня невозможно решить те задачи, которые ставит перед фармотраслью правительство, уверен гендиректор.

«По данным Минпромторга, ежегодно нашей промышленностью экспортируется лекарственных препаратов на 700 млн долларов. А через

5 лет мы должны экспортировать уже на 2 млрд 800 млн. Это очень серьезная перспектива и выполнить ее без ввода современных высокоэффективных площадей практически невозможно», – считает Александр Борисов.

Сегодня продукция компании поставляется в страны СНГ, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и в Монголию. В планах – освоение новых рынков. «Во многих странах, куда мы приходим со своей продукцией, хорошо знают российские танки и ракеты, но ничего не слышали о наших лекарственных препаратах. Поэтому мы постепенно – ручейками – прокладываем дорогу и тем, кто будет выходить на эти рынки после нас», – заметил директор по науке компании Алексей Коваленко.

Фармкомпания продолжает строительство здания научно-исследовательского центра на 4,5 тысячи кв. м, ввод которого запланирован на будущий год, а еще через год планирует начать выпуск новых собственных инновационных препаратов.

«Санкт-Петербург заслуженно называют лидером фармацевтической отрасли: сегодня доля нашего города в общероссийском объеме фармацевтического производства, научных исследований и разработок превышает 20% и постоянно растет. И я уверен, что новое производство компании “Полисан” станет площадкой для внедрения самых передовых фармацевтических технологий в России», – считает вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Мовчан.