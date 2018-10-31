Создается новая аптечная ассоциация

Лидером в тройке при формировании маркетинговых контрактов с производителями будет выступать «Опека». Сами участники союза пока не уточнили «ФВ» условия объединения, но один из партнеров подтвердил факт соглашения.

Генеральный директор сети «Максавит» Максим Юдин подтвердил «ФВ» подписание соглашения: «Управляющая компания «Максавит» и аптеки под брендом «Планета Здоровья» планируют в ближайшие дни подписать соглашение о сотрудничестве».

Предполагается, что сеть Александра Броварца («Опека») будет представлять интересы «Максавита» и «Социальных аптек» Виталия Гречкина.

Также, производители извещены новым союзом о предстоящих переговорах. Руководитель аптечного направления «Верофарм» Алексей Стефаницкий подтвердил «ФВ» факт нового объединения: «Мы получили официальное сообщение, что переговоры будут проводиться от лица объединенной ассоциации, где «Опека» будет представлять интересы всех трех сетей. Как производитель, мы готовы рассматривать любые варианты сотрудничества».

В этом триединстве «Планета Здоровья» (Пермь) является самым весомым игроком со своими 1550 аптеками в 41 регионе. На втором месте сеть «Максавит» (Нижний Новгород) с более 400 аптеками в 31 регионе. Третий участник, сеть «Социальные аптеки» (Ростов) – более 300 аптек.

Выступая коалицией, эти сети рассчитывают получать привлекательные условия за счет переговорной мощи своего более крупного партнера в союзе. Как полагают некоторые участники рынка, в случае если условия предоставленные одному из партнеров будут лучше, чем предлагаемые «Опеке», то «старшая» сеть примет более выгодный контракт «младшей».

Таким образом на рынке может закрепиться новый тренд – создание партнерских союзов «средними» и крупными (более 1000 точек) сетями. Подобные партнерские сделки позволяют получить сетям лучшие финансовые показатели, а производителям лучшую управляемость. Сегодня малые сети заходят под крупные ассоциации, а крупные сети формируют партнерства, которые ведет одна управляющая компания с единой стратегией. Будут ли средние сети вырабатывать свои стратегии объединения – покажет время.