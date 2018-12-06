Созданный при поддержке Минздрава Медиаинститут повысит качество журналистских публикаций  

В пресс-центре «АиФ» состоялась презентация проекта «Медиаинститут общественного здоровья», созданного при поддержке Минздрава РФ.
Руководитель проекта «Здоровье и медиа» Варвара Кажберова сообщила, что потребность в новом проекта связана со снижающимся профессионализмом при освещении тем здравоохранения.
«Результаты конкурса по освещению здравоохранения в СМИ показали, что многие работы были несодержательны. В целом медиа все чаще освещают темы в конфликтном ключе либо совсем не освещают. Необходим рост компетенций в донесении объективной информации», – сказала г-жа Кажберова.
При этом она подчеркнула, что проект не ставит задачу ограничивать свободу слова и авторитарно транслировать информацию журналистам.
Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава РФ Валерий Бузин отметил, что проблема не только в подаче СМИ, но в качестве трансляции информации самими врачами.
«Не все медики способны сформулировать и донести позицию по различным темам. Это приводит к искажению объективной информации», – сообщила замглавы Национального медцентра кардиологии Минздрава РФ профессор Нана Погосова. Она отметила обратный эффект при упрощенном освещении такой темы как ЗОЖ. В итоге от перенасыщения и искажения информации в обществе начинает формироваться негативная волна.
Также отмечено, что при череде негативных публикаций о лекарствах на 9% снижается их потребление. То есть СМИ влияют на решения людей – принимать лекарства или нет, отметили эксперты.
Специалист по клинической психологии Минздрава России по ЦФО Татьяна Бузина сообщила, что, несмотря на то, что медицина становится эффективной, пациенты считают, что в советское время на приеме у врача было лучше.
«Социологический опрос среди пациентов в 2016 г. выявил недовольства эмоциональным отношением врача к пациентам. Почти 50% опрошенных считают, что современные врачи относятся к больному без сочувствия, а 34% считают, что врачи ориентированы не на общение с пациентами, а только на устранение физической причины. СМИ могут формировать позитивный образ врача, чтобы пациент больше ему доверял», – говорит г-жа Бузина.
Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулёв отметил, что введенный в стратегию термин «пациентоориентированность» должен применяться и в работе врачей с журналистами.
«Представители государственных медицинских структур зачастую не хотят комментировать журналистам острые темы. В итоге спикерами выступают только независимые эксперты. Нужно уходить от закрытости», – уверен г-н Жулёв.
«Достучаться до эксперта невозможно не потому, что он не хочет общаться, – поясняет ситуацию член Совета директоров фонда содействия продлению жизни Елена Милова. – Когда я работала в госорганах, страх перед острой темой заставлял людей «забалтывать» или замалчивать проблему. Трудно добиться от эксперта, связанного с госслужбой, честного ответа, а тем более оперативно».
Многие из экспертов отмечали пагубное влияние высоких технологий, которые вынуждают журналистов выдавать материалы в более короткие сроки. Лидеры мнений в здравоохранении зачастую не успевают столь быстро предоставлять комментарии. В итоге журналисты используют вторичные непроверенные источники в виде публикаций из интернета.
«Мы как специализированное издание «глубокого бурения» видим ряд проблем в отношениях СМИ и экспертов отрасли, – сообщил главный редактор газеты, портала и телеканала «Фармацевтический вестник», со-председатель РАФМ Герман Иноземцев. – Очевиден дисбаланс, когда форма преобладает над содержанием, фантазии – над фактами. Мы рассылаем во многие издания свои новостные ленты, где журналисты могут найти прямые комментарии от экспертов отрасли. Таким образом они могут повышать компетентность своих материалов. С другой стороны, мы видим, что читатель перенасыщен и накрыт волной информации, которая формирует у него спрос на быстрые и простые материалы. Динамика жизни, инфопотоков не позволяет людям разбираться в различных идеях. Все хотят получить четкий и быстрый ответ для формирования своей позиции на проблематику. Экспертная глубина и многогранность не позволяют быстро и легко перевести журналистам сложные темы в плоскость простых и очевидных ответов.
Другая проблема заключается в том, что профессиональное сообщество представлено разными позициями и точками зрения. У экспертов много идей и журналистам важно излагать полярные мнения для объективности, соблюдая мировые стандарты журналистики. Еще один важный момент: эксперты зачастую избегают общения, а потом удивляются тому, что написали журналисты. Информационное поле и темы не терпят вакуума и пустоты. Эти перекосы могут быть исправлены новым проектом Медиаинститута».
Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
Нет комментариев
Комментариев: 0