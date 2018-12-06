Созданный при поддержке Минздрава Медиаинститут повысит качество журналистских публикаций  

Черный фон

Руководитель проекта «Здоровье и медиа» Варвара Кажберова сообщила, что потребность в новом проекта связана со снижающимся профессионализмом при освещении тем здравоохранения.

«Результаты конкурса по освещению здравоохранения в СМИ показали, что многие работы были несодержательны. В целом медиа все чаще освещают темы в конфликтном ключе либо совсем не освещают. Необходим рост компетенций в донесении объективной информации», – сказала г-жа Кажберова.

При этом она подчеркнула, что проект не ставит задачу ограничивать свободу слова и авторитарно транслировать информацию журналистам.

Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава РФ Валерий Бузин отметил, что проблема не только в подаче СМИ, но в качестве трансляции информации самими врачами.

«Не все медики способны сформулировать и донести позицию по различным темам. Это приводит к искажению объективной информации», – сообщила замглавы Национального медцентра кардиологии Минздрава РФ профессор Нана Погосова. Она отметила обратный эффект при упрощенном освещении такой темы как ЗОЖ. В итоге от перенасыщения и искажения информации в обществе начинает формироваться негативная волна.

Также отмечено, что при череде негативных публикаций о лекарствах на 9% снижается их потребление. То есть СМИ влияют на решения людей – принимать лекарства или нет, отметили эксперты.

Не прятать голову

Специалист по клинической психологии Минздрава России по ЦФО Татьяна Бузина сообщила, что, несмотря на то, что медицина становится эффективной, пациенты считают, что в советское время на приеме у врача было лучше.

«Социологический опрос среди пациентов в 2016 г. выявил недовольства эмоциональным отношением врача к пациентам. Почти 50% опрошенных считают, что современные врачи относятся к больному без сочувствия, а 34% считают, что врачи ориентированы не на общение с пациентами, а только на устранение физической причины. СМИ могут формировать позитивный образ врача, чтобы пациент больше ему доверял», – говорит г-жа Бузина.

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулёв отметил, что введенный в стратегию термин «пациентоориентированность» должен применяться и в работе врачей с журналистами.

«Представители государственных медицинских структур зачастую не хотят комментировать журналистам острые темы. В итоге спикерами выступают только независимые эксперты. Нужно уходить от закрытости», – уверен г-н Жулёв.

«Достучаться до эксперта невозможно не потому, что он не хочет общаться, – поясняет ситуацию член Совета директоров фонда содействия продлению жизни Елена Милова. – Когда я работала в госорганах, страх перед острой темой заставлял людей «забалтывать» или замалчивать проблему. Трудно добиться от эксперта, связанного с госслужбой, честного ответа, а тем более оперативно».

Многие из экспертов отмечали пагубное влияние высоких технологий, которые вынуждают журналистов выдавать материалы в более короткие сроки. Лидеры мнений в здравоохранении зачастую не успевают столь быстро предоставлять комментарии. В итоге журналисты используют вторичные непроверенные источники в виде публикаций из интернета.

Трудности перевода

«Мы как специализированное издание «глубокого бурения» видим ряд проблем в отношениях СМИ и экспертов отрасли, – сообщил главный редактор газеты, портала и телеканала «Фармацевтический вестник», со-председатель РАФМ Герман Иноземцев. – Очевиден дисбаланс, когда форма преобладает над содержанием, фантазии – над фактами. Мы рассылаем во многие издания свои новостные ленты, где журналисты могут найти прямые комментарии от экспертов отрасли. Таким образом они могут повышать компетентность своих материалов. С другой стороны, мы видим, что читатель перенасыщен и накрыт волной информации, которая формирует у него спрос на быстрые и простые материалы. Динамика жизни, инфопотоков не позволяет людям разбираться в различных идеях. Все хотят получить четкий и быстрый ответ для формирования своей позиции на проблематику. Экспертная глубина и многогранность не позволяют быстро и легко перевести журналистам сложные темы в плоскость простых и очевидных ответов.

Другая проблема заключается в том, что профессиональное сообщество представлено разными позициями и точками зрения. У экспертов много идей и журналистам важно излагать полярные мнения для объективности, соблюдая мировые стандарты журналистики. Еще один важный момент: эксперты зачастую избегают общения, а потом удивляются тому, что написали журналисты. Информационное поле и темы не терпят вакуума и пустоты. Эти перекосы могут быть исправлены новым проектом Медиаинститута».