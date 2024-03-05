Лента новостейГазетаДокументыАптекарьКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиКарьера
Специалисты SuperJob проанализировали...

Специалисты SuperJob проанализировали зарплатные минимум и максимум работников аптек

05.03.2024
11:07
Екатерина Погонцева
Зарплаты фармспециалистов в крупных городах России стартуют от 30 тыс. руб. («чистыми», после вычета налогов). В Москве зарплатный минимум начинается от 50 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — от 45 тыс. руб.
Фото: Екатерина Погонцева

Зарплатный максимум фармспециалистов в регионах достигает 100 тыс. руб. (Екатеринбург), в Москве — 140 тыс., в Санкт-Петербурге — 115 тыс. Такие показатели были получены аналитиками сервиса SuperJob после изучения зарплатных предложений работодателей и соответствующих ожиданий соискателей, говорится в отчете, который опубликован на сайте компании.

На минимальную зарплату могут рассчитывать фармацевты с минимальным опытом работы. Для того чтобы претендовать на максимальную зарплату, требуются диплом фармацевта или провизора, стаж работы от трех лет, отличное знание ассортимента лекарственных препаратов и сопутствующих товаров. Среди возможных пожеланий работодателей — знание информационной системы «Мониторинг движения лекарственных препаратов».

Среднестатистический соискатель вакансии фармспециалиста, по оценкам SuperJob, — это женщина 38 лет, часто (в 40% случаев) — с высшим образованием. Каждая пятая готова к переезду. Средний срок работы на предыдущем месте — порядка 3,5 лет.

Город Зарплатный диапазон, Net, fix, руб. в месяц Среднерыночная
заработная
плата
I II III IV
Москва 50000—60000 60000—70000 70000—100000 100000—140000 90000
Санкт-Петербург 42000—50000 50000—57000 57000—80000 80000—115000 75000
Волгоград 30000—35000 35000—40000 40000—60000 60000—85000 53000
Воронеж 30000—35000 35000—43000 43000—60000 60000—85000 55000
Екатеринбург 35000—45000 45000—50000 50000—73000 73000—100000 65000
Казань 35000—40000 40000—45000 45000—65000 65000—95000 60000
Краснодар 35000—40000 40000—50000 50000—70000 70000—95000 60000
Красноярск 35000—40000 40000—50000 50000—70000 70000—95000 60000
Нижний Новгород 30000—40000 40000—45000 45000—65000 65000—90000 60000
Новосибирск 33000—40000 40000—45000 45000—65000 65000—90000 60000
Омск 30000—35000 35000—40000 40000—60000 60000—85000 55000
Пермь 30000—35000 35000—40000 40000—60000 60000—85000 55000
Ростов-на-Дону 30000—40000 40000—45000 45000—63000 63000—90000 55000
Самара 30000—40000 40000—45000 45000—63000 63000—90000 55000
Уфа 30000—35000 35000—43000 43000—60000 60000—85000 55000
Челябинск 30000—40000 40000—45000 45000—65000 65000—90000 60000

Источник: SuperJob

Средняя зарплата рассчитывается по медиане. 50% рассматриваемых заработных плат не больше этого уровня, а другие 50% — не меньше.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.