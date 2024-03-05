Специалисты SuperJob проанализировали зарплатные минимум и максимум работников аптек

Зарплатный максимум фармспециалистов в регионах достигает 100 тыс. руб. (Екатеринбург), в Москве — 140 тыс., в Санкт-Петербурге — 115 тыс. Такие показатели были получены аналитиками сервиса SuperJob после изучения зарплатных предложений работодателей и соответствующих ожиданий соискателей, говорится в отчете, который опубликован на сайте компании.

На минимальную зарплату могут рассчитывать фармацевты с минимальным опытом работы. Для того чтобы претендовать на максимальную зарплату, требуются диплом фармацевта или провизора, стаж работы от трех лет, отличное знание ассортимента лекарственных препаратов и сопутствующих товаров. Среди возможных пожеланий работодателей — знание информационной системы «Мониторинг движения лекарственных препаратов».

Среднестатистический соискатель вакансии фармспециалиста, по оценкам SuperJob, — это женщина 38 лет, часто (в 40% случаев) — с высшим образованием. Каждая пятая готова к переезду. Средний срок работы на предыдущем месте — порядка 3,5 лет.

Город Зарплатный диапазон, Net, fix, руб. в месяц Среднерыночная

заработная

плата I II III IV Москва 50000—60000 60000—70000 70000—100000 100000—140000 90000 Санкт-Петербург 42000—50000 50000—57000 57000—80000 80000—115000 75000 Волгоград 30000—35000 35000—40000 40000—60000 60000—85000 53000 Воронеж 30000—35000 35000—43000 43000—60000 60000—85000 55000 Екатеринбург 35000—45000 45000—50000 50000—73000 73000—100000 65000 Казань 35000—40000 40000—45000 45000—65000 65000—95000 60000 Краснодар 35000—40000 40000—50000 50000—70000 70000—95000 60000 Красноярск 35000—40000 40000—50000 50000—70000 70000—95000 60000 Нижний Новгород 30000—40000 40000—45000 45000—65000 65000—90000 60000 Новосибирск 33000—40000 40000—45000 45000—65000 65000—90000 60000 Омск 30000—35000 35000—40000 40000—60000 60000—85000 55000 Пермь 30000—35000 35000—40000 40000—60000 60000—85000 55000 Ростов-на-Дону 30000—40000 40000—45000 45000—63000 63000—90000 55000 Самара 30000—40000 40000—45000 45000—63000 63000—90000 55000 Уфа 30000—35000 35000—43000 43000—60000 60000—85000 55000 Челябинск 30000—40000 40000—45000 45000—65000 65000—90000 60000

Источник: SuperJob

Средняя зарплата рассчитывается по медиане. 50% рассматриваемых заработных плат не больше этого уровня, а другие 50% — не меньше.