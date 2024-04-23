Спиртовой раствор йода по ошибке попал в перечень ПКУ

Минздрав по ошибке включил спиртосодержащий йод в перечень препаратов предметно-количественного учета (ПКУ). Как пишут «РИА Новости», данные об этом изначально появились в письме Минздрава. В министерстве журналистам пояснили, что все уже поправили, а оператору системы маркировки направили необходимые разъяснения.

Как сообщили «ФВ» в пресс-службе ЦРПТ, оператор маркировки работает совместно с регулятором по детализации и оперативному получению перечня ПКУ в систему маркировки в автоматизированном режиме. Подобное письмо к ним не поступало.

«Стоит отметить, что отметка «ПКУ» в системе маркировки необходима для соблюдения норм законодательства участниками оборота при отгрузке таких препаратов своим контрагентам. Это требование никак не влияет на отпуск лекарств потребителям», — добавили в ЦРПТ.

Пресс-служба СРО «Ассоциация независимых аптек» заявила, что попадание спиртового раствора йода в списки ПКУ в системе МДЛП региональные минздравы объясняют технической ошибкой. При этом йод на предметно-количественном учете никогда не был, в СРО пояснили, что его нет ни в действующем приказе Минздрава от 22.04.2014, ни в новом приказе, который вступит в силу с 01.09.2024.