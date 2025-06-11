Споры об интеллектуальных правах в фармотрасли выросли вдвое за последние два года

Число споров, связанных с интеллектуальными правами в фармотрасли, в России 2022–2025 годах выросло вдвое по сравнению с 2017–2021 годами, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на совместное исследование НИУ ВШЭ и консалтинговой компании PBN. По данным аналитиков, за последние два года было инициировано 60 таких дел, а всего за семь лет — 100.

Исследование посвящено анализу практик регулирования интеллектуальной собственности на десяти крупных мировых рынках. Оно основано на анонимные интервью, проведенных авторами с 20 экспертами из разных сфер: фармкомпаний, пациентских сообществ, представителями регуляторов, медицинскими специалистами и юристами.

По данным экспертов, в числе основных поводов для беспокойства — число исков о предоставлении принудительных лицензий в рамках ст. 1362 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ). Опрошенные специалисты отмечают, что отсутствуют четкие критерии применения этой статьи. Так, например, две российские и две иностранные компании сейчас пытаются через суд получить принудительные лицензии на семаглутид. Решения ни по одному из исков пока нет.

Правительство может принять решение об использовании изобретения без согласия патентообладателя лишь случае «крайней необходимости, связанной с обеспечением обороны и безопасности государства, охраной жизни и здоровья граждан». По мнению экспертов, критерии закона, позволяющего применять принудительные лицензии, достаточно размыты. Опрошенные аналитиками представители пациентских сообществ подчеркивают, что расширение применения принудительного лицензирования может привести к отказу зарубежных компаний от вывода и локализации инновационных лекарств на российском рынке.

Ранее Ассоциация фармацевтических компаний «Фармацевтические инновации» («Инфарма») предложила заключить соглашение между Евразийским патентным ведомством (ЕАПВ) и Роспатентом. Это поможет обеспечить надлежащий информационный обмен, а также синхронизацию данных о национальных патентах, соотнесенных с лекарственными препаратами в фармреестре ЕАПВ.