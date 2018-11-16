Спрос аптек на продукты на основе Тамбуканской лечебной грязи вырос

За сезон добычи 2018 года «Кавминкурортресурсы» реализовали через аптеки и специализированные магазины в 3,5 раза больше косметической продукции на основе лечебной грязи, чем годом ранее. Объем продаж фасованной лечебной грязи увеличился на 27%. Прирост в объемах поставок фасованной бальнеологической грязи озера Тамбукан составил 68 тонн.

Как единственный недропользователь Тамбуканского месторождения в Ставропольском крае и компания с государственным участием «КМКР» поставляет лечебную грязь в санаторно-курортные учреждения на территории СКФО, ЮФО и ЦФО. В этом году предприятие зафиксировало снижение спроса в данном сегмента 273 тонны по сравнению с прошлым годом.

«Мы видим несколько основных причин данного падения, – рассказал «ФВ» руководитель АО «Кавминкурортресурсы» Евгений Левицкий. – С одной стороны, период пребывания гостей на курорте сократился по сравнению с советскими временами. Во-вторых, произошло замещение грязевых процедур менее дорогостоящими. В-третьих, мы наблюдаем практику неоднократного применения лечебной грязи при оказании услуг в большинстве случаев при отсутствии условий для ее надлежащего хранения и последующей регенерации».