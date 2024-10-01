Среди TOP15 самых дистрибутируемых Rx-препаратов остался только один российский
Максимальный показатель индекса дистрибуции на розничном рынке России среди рецептурных препаратов за период январь—август 2024 года аналитики RNC Pharma зафиксировали у торговой марки «Конкор» от Merck KGaA. Бренд присутствует в ассортименте 91,6% аптек России. При этом за прошедший год этот показатель уменьшился на 2,7 процентных пункта (п.п.).
На втором месте находится бренд «Омез» от индийской Dr. Reddy’s с показателем 90,5%.
Третью строчку занимает «Мексидол» от российского производителя «Фармасофт» — препарат реализовывался в 89,6% точек продаж. Это единственный отечественный препарат в ТОР15 по интенсивности распределения с начала года. В тот же период прошлого года в списке значились также «Капотен» («Акрихин») и «Виферон» («Ферон»). Однако если в январе—августе 2023 года показатель распределения этих препаратов составлял порядка 90%, то сейчас он не превышает 82% для обоих.
|Индекс дистрибуции — это показатель, характеризующий наличие товара в торговых точках. Чем чаще товары встречаются в магазинах, в том числе в сетевых, тем значение выше.
Практически у всех участников ТОР15 индекс дистрибуции за год заметно снизился, исключением стали «Верошпирон» от Gedeon Richter и «Нимесил» от Menarini — для них фиксируется увеличение показателя на 1,6 и 0,5 п.п. соответственно. Для обеих марок в рознице аналитики фиксировали заметное увеличение реализации относительно восьми месяцев 2023 года как в рублях, так и в натуральном выражении. Причем «Нимесил» демонстрирует наибольший показатель прироста натурального объема (+29,4%).
Максимальный рост продаж в рублях в рейтинге наблюдается у торговой марки «Амоксиклав» от Novartis — по сравнению с январем—августом 2023 года реализация бренда увеличилась почти на 53%. Несмотря на значительную динамику, индекс дистрибуции препарата за год снизился почти на 5 п.п. — с 88,5 до 83,7%.
На российском рынке насчитывается 66 торговых марок среди рецептурных препаратов с индексом дистрибуции более 70% — это всего 25% от общего стоимостного объема продаж. Годом ранее насчитывалось 169 таких позиций, они занимали более 41% рынка.
На розничном рынке также присутствуют препараты с крайне низким показателем распространения. К таким брендам относятся лекарственные препараты, поставки которых в Россию были ограничены или вовсе прекращены. К примеру, антибактериальные препараты «Вильпрафен» и «Флемоклав» (Astellas) в 2023 году были исключены из ГРЛС. Несмотря на это до сих пор обнаруживаются остаточные продажи данных продуктов. Для «Вильпрафена» индекс дистрибуции в отчетный период фиксировался на уровне 5,8%, хотя в этот же период прошлого года препарат можно было приобрести в 72% аптек страны. У «Флемоклава» уже в прошлом году наблюдался очень низкий индекс дистрибуции — 0,1%, а с начала текущего года на рынке было продано всего 277 упаковок, индекс дистрибуции здесь не превышает сотых долей процента.
ТОР15 торговых марок Rx-препаратов с максимальным значением индекса дистрибуции в январе—августе 2024 года
|
Рейтинг
|
Торговая марка
|
Корпорация
|
Индекс дистрибуции за январь—август 2024 г., %
|
Изменение индекса дистрибуции, январь—август 2024/январь—август 2023
|
1
|Конкор
|
Merck KGaA
|
91,6
|
-2,7
|
2
|Омез
|
Dr. Reddy’s
|
90,5
|
-3,4
|
3
|Мексидол
|
«Фармасофт»
|
89,6
|
-3,7
|
4
|Кеторол
|
Dr. Reddy’s
|
89,0
|
-4,0
|
5
|Верошпирон
|
Gedeon Richter
|
89,0
|
1,6
|
6
|Найз
|
Dr. Reddy’s
|
88,1
|
-4,4
|
7
|Мидокалм
|
Gedeon Richter
|
85,7
|
-5,2
|
8
|Лориста
|
KRKA
|
85,3
|
-7,4
|
9
|Нимесил
|
Menarini
|
85,2
|
0,5
|
10
|Беродуал
|
Behringer
|
83,9
|
-6,5
|
11
|Амоксиклав
|
Novartis
|
83,7
|
-4,8
|
12
|Беталок
|
AstraZeneca
|
83,2
|
-5,5
|
13
|Эликвис
|
Pfizer
|
82,8
|
-5,1
|
14
|Эдарби
|
Stada
|
82,1
|
-3,9
|
15
|Престариум
|
Servier
|
82,0
|
-6,5
|
Источник: RNC Pharma
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