Лента новостейГазетаДокументыАптекарьМероприятия
ГлавнаяНовостиДистрибуция
Среди TOP15 самых...

Среди TOP15 самых дистрибутируемых Rx-препаратов остался только один российский

01.10.2024
17:03
Ринат Васбеев
RNC Pharma представила ТОР15 торговых марок Rx-препаратов с максимальным значением индекса дистрибуции с января по август 2024 года. Среди них остался только один российский.
Фото: 123rf.com

Максимальный показатель индекса дистрибуции на розничном рынке России среди рецептурных препаратов за период январь—август 2024 года аналитики RNC Pharma зафиксировали у торговой марки «Конкор» от Merck KGaA. Бренд присутствует в ассортименте 91,6% аптек России. При этом за прошедший год этот показатель уменьшился на 2,7 процентных пункта (п.п.).

На втором месте находится бренд «Омез» от индийской Dr. Reddy’s с показателем 90,5%.

Третью строчку занимает «Мексидол» от российского производителя «Фармасофт» — препарат реализовывался в 89,6% точек продаж. Это единственный отечественный препарат в ТОР15 по интенсивности распределения с начала года. В тот же период прошлого года в списке значились также «Капотен» («Акрихин») и «Виферон» («Ферон»). Однако если в январе—августе 2023 года показатель распределения этих препаратов составлял порядка 90%, то сейчас он не превышает 82% для обоих.

Индекс дистрибуции — это показатель, характеризующий наличие товара в торговых точках. Чем чаще товары встречаются в магазинах, в том числе в сетевых, тем значение выше.

Практически у всех участников ТОР15 индекс дистрибуции за год заметно снизился, исключением стали «Верошпирон» от Gedeon Richter и «Нимесил» от Menarini — для них фиксируется увеличение показателя на 1,6 и 0,5 п.п. соответственно. Для обеих марок в рознице аналитики фиксировали заметное увеличение реализации относительно восьми месяцев 2023 года как в рублях, так и в натуральном выражении. Причем «Нимесил» демонстрирует наибольший показатель прироста натурального объема (+29,4%).

Максимальный рост продаж в рублях в рейтинге наблюдается у торговой марки «Амоксиклав» от Novartis — по сравнению с январем—августом 2023 года реализация бренда увеличилась почти на 53%. Несмотря на значительную динамику, индекс дистрибуции препарата за год снизился почти на 5 п.п. — с 88,5 до 83,7%.

На российском рынке насчитывается 66 торговых марок среди рецептурных препаратов с индексом дистрибуции более 70% — это всего 25% от общего стоимостного объема продаж. Годом ранее насчитывалось 169 таких позиций, они занимали более 41% рынка.

На розничном рынке также присутствуют препараты с крайне низким показателем распространения. К таким брендам относятся лекарственные препараты, поставки которых в Россию были ограничены или вовсе прекращены. К примеру, антибактериальные препараты «Вильпрафен» и «Флемоклав» (Astellas) в 2023 году были исключены из ГРЛС. Несмотря на это до сих пор обнаруживаются остаточные продажи данных продуктов. Для «Вильпрафена» индекс дистрибуции в отчетный период фиксировался на уровне 5,8%, хотя в этот же период прошлого года препарат можно было приобрести в 72% аптек страны. У «Флемоклава» уже в прошлом году наблюдался очень низкий индекс дистрибуции — 0,1%, а с начала текущего года на рынке было продано всего 277 упаковок, индекс дистрибуции здесь не превышает сотых долей процента.

ТОР15 торговых марок Rx-препаратов с максимальным значением индекса дистрибуции в январе—августе 2024 года

Рейтинг

Торговая марка

Корпорация

Индекс дистрибуции за январь—август 2024 г., %

Изменение индекса дистрибуции, январь—август 2024/январь—август 2023

1

 Конкор

Merck KGaA

91,6

-2,7

2

 Омез

Dr. Reddy’s

90,5

-3,4

3

 Мексидол

«Фармасофт»

89,6

-3,7

4

 Кеторол

Dr. Reddy’s

89,0

-4,0

5

 Верошпирон

Gedeon Richter

89,0

1,6

6

 Найз

Dr. Reddy’s

88,1

-4,4

7

 Мидокалм

Gedeon Richter

85,7

-5,2

8

 Лориста

KRKA

85,3

-7,4

9

 Нимесил

Menarini

85,2

0,5

10

 Беродуал

Behringer

83,9

-6,5

11

 Амоксиклав

Novartis

83,7

-4,8

12

 Беталок

AstraZeneca

83,2

-5,5

13

 Эликвис

Pfizer

82,8

-5,1

14

 Эдарби

Stada

82,1

-3,9

15

 Престариум

Servier

82,0

-6,5

Источник: RNC Pharma





Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Основные виды деятельности компании»
«Редакционная политика»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.