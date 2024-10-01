Среди TOP15 самых дистрибутируемых Rx-препаратов остался только один российский

Максимальный показатель индекса дистрибуции на розничном рынке России среди рецептурных препаратов за период январь—август 2024 года аналитики RNC Pharma зафиксировали у торговой марки «Конкор» от Merck KGaA. Бренд присутствует в ассортименте 91,6% аптек России. При этом за прошедший год этот показатель уменьшился на 2,7 процентных пункта (п.п.).

На втором месте находится бренд «Омез» от индийской Dr. Reddy’s с показателем 90,5%.

Третью строчку занимает «Мексидол» от российского производителя «Фармасофт» — препарат реализовывался в 89,6% точек продаж. Это единственный отечественный препарат в ТОР15 по интенсивности распределения с начала года. В тот же период прошлого года в списке значились также «Капотен» («Акрихин») и «Виферон» («Ферон»). Однако если в январе—августе 2023 года показатель распределения этих препаратов составлял порядка 90%, то сейчас он не превышает 82% для обоих.

Индекс дистрибуции — это показатель, характеризующий наличие товара в торговых точках. Чем чаще товары встречаются в магазинах, в том числе в сетевых, тем значение выше.

Практически у всех участников ТОР15 индекс дистрибуции за год заметно снизился, исключением стали «Верошпирон» от Gedeon Richter и «Нимесил» от Menarini — для них фиксируется увеличение показателя на 1,6 и 0,5 п.п. соответственно. Для обеих марок в рознице аналитики фиксировали заметное увеличение реализации относительно восьми месяцев 2023 года как в рублях, так и в натуральном выражении. Причем «Нимесил» демонстрирует наибольший показатель прироста натурального объема (+29,4%).

Максимальный рост продаж в рублях в рейтинге наблюдается у торговой марки «Амоксиклав» от Novartis — по сравнению с январем—августом 2023 года реализация бренда увеличилась почти на 53%. Несмотря на значительную динамику, индекс дистрибуции препарата за год снизился почти на 5 п.п. — с 88,5 до 83,7%.

На российском рынке насчитывается 66 торговых марок среди рецептурных препаратов с индексом дистрибуции более 70% — это всего 25% от общего стоимостного объема продаж. Годом ранее насчитывалось 169 таких позиций, они занимали более 41% рынка.

На розничном рынке также присутствуют препараты с крайне низким показателем распространения. К таким брендам относятся лекарственные препараты, поставки которых в Россию были ограничены или вовсе прекращены. К примеру, антибактериальные препараты «Вильпрафен» и «Флемоклав» (Astellas) в 2023 году были исключены из ГРЛС. Несмотря на это до сих пор обнаруживаются остаточные продажи данных продуктов. Для «Вильпрафена» индекс дистрибуции в отчетный период фиксировался на уровне 5,8%, хотя в этот же период прошлого года препарат можно было приобрести в 72% аптек страны. У «Флемоклава» уже в прошлом году наблюдался очень низкий индекс дистрибуции — 0,1%, а с начала текущего года на рынке было продано всего 277 упаковок, индекс дистрибуции здесь не превышает сотых долей процента.

ТОР15 торговых марок Rx-препаратов с максимальным значением индекса дистрибуции в январе—августе 2024 года

Рейтинг Торговая марка Корпорация Индекс дистрибуции за январь—август 2024 г., % Изменение индекса дистрибуции, январь—август 2024/январь—август 2023 1 Конкор Merck KGaA 91,6 -2,7 2 Омез Dr. Reddy’s 90,5 -3,4 3 Мексидол «Фармасофт» 89,6 -3,7 4 Кеторол Dr. Reddy’s 89,0 -4,0 5 Верошпирон Gedeon Richter 89,0 1,6 6 Найз Dr. Reddy’s 88,1 -4,4 7 Мидокалм Gedeon Richter 85,7 -5,2 8 Лориста KRKA 85,3 -7,4 9 Нимесил Menarini 85,2 0,5 10 Беродуал Behringer 83,9 -6,5 11 Амоксиклав Novartis 83,7 -4,8 12 Беталок AstraZeneca 83,2 -5,5 13 Эликвис Pfizer 82,8 -5,1 14 Эдарби Stada 82,1 -3,9 15 Престариум Servier 82,0 -6,5 Источник: RNC Pharma











