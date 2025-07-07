Средние траты на одного покупателя в e-com за год выросли на треть

За пять месяцев 2025 года частные траты на одного покупателя в e-com достигли в среднем 744 руб. на 1 человека, что на 34% превышает показатель аналогичного периода 2024 года, следует из данных AlphaRM. В лидерах Москва (2142 руб.), Калининградская область (1873 руб.), Камчатский край (1807 руб.), Приморский край (1602 руб.) и Санкт-Петербург (1565 руб.).

В то же время средние расходы в офлайн+онлайн-каналах намного выше (5194 руб. в среднем на 1 человека) и выросли на 14% к январю — маю 2024 года. Здесь в лидерах Санкт-Петербург (7056 руб.), Московская область (6684 руб.), Краснодарский край (6439 руб.), Москва (6325 руб.) и Курская область (6186 руб.).

Выручка на одну аптеку составила 2406 тыс. руб. (+9% к пяти месяцам 2024 года).

Государственные расходы на покупку лекарственных препаратов составили 3377 руб. на 1 человека (+19%).

По итогам периода первых пяти месяцев 2025 года объем продаж лекарств на розничном рынке в денежном выражении достиг отметки в 758 млрд руб., что больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 13%. В натуральном выражении аналитики зафиксировали падение (-1%) по отношению к аналогичному периоду прошлого года, объем продаж составил 2,05 млрд упаковок.

Объем поставок лекарственных препаратов в денежном выражении в государственном сегменте за пять месяцев 2025 года составил 311,2 млн упаковок на сумму 493,2 млрд рублей. Прирост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил +19% в денежном выражении и +22% – в натуральном.

Рейтинг TOP10 брендов в стоимостном выражении в госсегменте возглавляет бренд «Кстанди» производства компании «Астеллас фарма», доля которого составила 1,99%. За ним следует «Трилекса» от «Тютор лаборатории», отгрузки которого на 93,1% приходятся на льготный сегмент. На третьей строчке рейтинга – «Элизария» («Генериум»).