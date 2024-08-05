Средний чек в российских аптеках в первом полугодии 2024 года вырос на 12,5%

По итогам первого полугодия 2024 года величина среднего чека в российских аптеках составила 686,4 руб., как сообщили аналитики RNC Pharma, это на 12,5% больше, чем фиксировалось по итогам аналогичного периода прошлого года. Эксперты отмечают, что более 80% стоимости чека в отчетном периоде формируется за счет лекарственного ассортимента, он же определял общую динамику. Средний чек на лекарства в I/II квартале текущего года составил 554,2 руб., что на 12,7% больше, чем в 2023 году. Разовая покупка парафармацевтики в отчетном периоде достигает 132,2 руб., динамика относительно I/II квартала прошлого года зафиксирована на уровне 11,5%.

По данным аналитиков, сейчас величина среднего чека достигла абсолютного максимума. По итогам 2023 года она фиксировалась на уровне 628,6 руб., показатель динамики относительно 2022 года был относительно небольшой: всего на уровне 4%. В прошлом году динамика среднего чека в разрезе ассортиментных групп была разнонаправленной: при росте величины по лекарствам относительно 2022 года на уровне 9,2% в категории парафармацевтики фиксировалось падение на уровне -12,9%. В 2024 году этот тренд исправился: средний чек по нелекарственной продукции в аптеках вернулся к росту. Однако в общей структуре покупки доля парафармацевтики находится на рекордно низком уровне: по итогам I/II квартала 2024 года на нее приходится всего 19,3%, тогда как в 2022 года она формировала 23% объема.

На аптечном рынке за последние 2,5 года аналитики наблюдают тренд к росту величины среднего чека. Наибольшие изменения в этой области происходили в 2022 году: в январе кризисного года средний чек на весь аптечный ассортимент составлял 587 руб., в феврале — 610 руб., а в марте в результате ажиотажного спроса на аптечные товары величина среднего чека составляла уже 737 руб. (на 150 руб. выше, чем в первом месяце года). Этот рекорд до сих пор не был побит, еще один максимум фиксировался в декабре 2023 года, когда средний чек был на уровне 697 руб.

На сумму среднего чека непосредственно влияет не только наличие и доля дорогостоящей продукции в структуре покупки, но и общее количество позиций в чеке. По расчетам аналитиков, в среднем за 2023 год количество позиций по общему ассортименту в чеке аптечного учреждения составляет 2,27 единицы, из них лекарственных позиций — 1,68. В I/II квартале 2024 года число позиций несколько сократилось: сейчас каждый чек содержит 2,25 единицы продукции, из которых 1,65 приходится на лекарственные препараты.

Рис. 1. Динамика величины среднего чека на аптечном рынке России, руб.