Срок выдачи документа об обращении ветпрепарата для его экспорта намерены сократить

Россельхознадзор предложил сократить срок выдачи документа, который подтверждает, что ветпрепарат допущен к обращению в России и подлежит представлению по требованию уполномоченного органа страны, в которую он ввозится (ДПО). Соответствующий проект находится на стадии общественного обсуждения.

Согласно документу, срок его выдачи ДПО (уведомления об отказе в выдаче ДПО) не должен превышать трех рабочих дней со дня регистрации заявления. Ранее этот срок составлял пять рабочих дней. Регистрация заявления о выдаче ДПО осуществляется в день поступления такого заявления.

Изменения вносятся в приложение № 1 к приказу Россельхознадзора № 1122 от 12.09.2023.

В случае утверждения изменения вступят в силу с 1 сентября 2024 года.