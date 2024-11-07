Срок выдачи документов о допуске ветпрепарата в оборот сокращен до трех рабочих дней

Государственная услуга Россельхознадзора «Выдача документа, который подтверждает, что ветеринарный препарат допущен к обращению в РФ и подлежит представлению по требованию уполномоченного органа страны, в которую ввозится препарат» получила сертификат о соответствии принципам и стандартам клиентоцентричности. Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора, работу проводят в рамках федерального проекта «Государство для людей».

Служба, в рамках эксперимента по оптимизации и автоматизации процессов разрешительной деятельности, провела реинжиниринг этой услуги. Срок предоставления услуги сокращен до трех рабочих дней. Подавать заявления теперь можно через портал госуслуг. Кроме того, информирование заявителя может также проходить через личный кабинет на сайте госуслуг.

Сейчас, как пишет «Ветеринария и жизнь», услугу оказывают в два этапа. В рамках первого принимают и рассматривают заявления. Проверка полноты и достоверности представленных в заявлении сведений с регистрационными документами занимает один рабочий день. В рамках второго этапа принимается решение и оформляются документы. Заявителя уведомляют о результате в течение двух рабочих дней.