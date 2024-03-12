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Срок выдачи разрешений...

Срок выдачи разрешений на ввоз образцов медизделий для регистрации планируют сократить

12.03.2024
10:17
Коблова Дина
Таисия Кубрина
Росздравнадзор предложил обновить административный регламент по выдаче разрешений на ввоз медизделий для государственной регистрации. Максимальный срок предоставления услуги составит восемь часов со времени регистрации заявления.
Фото: prostooleh/Freepik

Росздравнадзор намерен обновить административный регламент по выдаче разрешений на ввоз на территорию РФ медицинских изделий для государственной регистрации. Документ до 22 марта находится на стадии общественного обсуждения.

В случае утверждения документ заменит приказ Росздравнадзора от 30 ноября 2020 года № 11205 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на ввоз на территорию Российской Федерации медицинских изделий в целях их государственной регистрации».

Служба планирует сократить срок предоставления государственной услуги. Максимальный срок ее предоставления — восемь часов с момента регистрации заявления. Сейчас это время может достигать пяти рабочих дней.

Оптимизировать госуслугу позволит предварительное профилирование заявителей путем заполнения анкет на портале госуслуг.

Изменится также правовой статус получателей услуг. За разрешением смогут обращаться юридические лица и индивидуальные предприниматели вместо производителей и их уполномоченных представителей.

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