Сроки публикования данных о выдаче разрешений на клинисследования планируют сократить

Минздрав предложил утвердить порядок публикации на своем сайте перечня медицинских организаций, которые проводят клинические исследования (КИ) лекарственных препаратов, а также реестра разрешений на проведение таких исследований. Документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно проекту приказа, министерство будет публиковать информацию на сайте в течение трех рабочих дней со дня обновления сведений в реестрах вместо пяти, как это было ранее. Резервные копии перечня и реестра ведомство должно создавать ежедневно.

В реестре исследовательских центров помимо наименования медорганизации должны быть указаны дата и его номер разрешения на проведение КИ, наименование препарата, срок проведения его исследования и адрес медицинской организации.

Документ должен заменить Приказ Минздрава России № 752н от 26.08.2010.