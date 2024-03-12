Лента новостейГазетаДокументыАптекарьКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Сроки публикования данных...

Сроки публикования данных о выдаче разрешений на клинисследования планируют сократить

12.03.2024
17:23
Коблова Дина
Таисия Кубрина
Минздрав намерен обновить порядок публикации в интернете перечня медорганизаций, проводящих клинические исследования лекарств, а также реестра разрешений на эти исследования. Срок обновления информации планируют сократить.
Фото: freepik

Минздрав предложил утвердить порядок публикации на своем сайте перечня медицинских организаций, которые проводят клинические исследования (КИ) лекарственных препаратов, а также реестра разрешений на проведение таких исследований. Документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно проекту приказа, министерство будет публиковать информацию на сайте в течение трех рабочих дней со дня обновления сведений в реестрах вместо пяти, как это было ранее. Резервные копии перечня и реестра ведомство должно создавать ежедневно.

В реестре исследовательских центров помимо наименования медорганизации должны быть указаны дата и его номер разрешения на проведение КИ, наименование препарата, срок проведения его исследования и адрес медицинской организации.

Документ должен заменить Приказ Минздрава России № 752н от 26.08.2010.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.