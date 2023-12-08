Стали известны победители турнира «Фармвестника» по боулингу

8 декабря в боулинг-клубе «Самокат» прошла встреча участников фармрынка «Proекции будущего – Дабл Страйк!». Мероприятие было организовано ГК «Бионика» и «Фармацевтическим вестником».

В первой части встречи прошло заседание дискуссионного клуба «Виртуальная полка VS классический формат. Инструменты для повышения доходности бизнеса в онлайн- и офлайн-сегментах». В обсуждении приняли участие представители производителей – генеральный директор «Мьюз Медиа» Александр Черниченко и продакт-менеджер ООО «Эллара» Кирилл Довгалюк, аптек — директор департамента онлайн-продаж АС «Ригла» Илья Николаев и директор по электронной коммерции ПАО «Аптечная сеть 36,6» Максим Ржезников, а также маркетплейса – руководитель подразделения фармы «Яндекс Маркета» Константин Исанин.

Но перед началом дискуссии заместитель генерального директора AlphaRM Татьяна Ковальчук традиционно рассказала об обстановке на рынке с точки зрения аналитики. Пока цифры показывают активный прирост онлайн-продаж аптек. Продолжится ли этот рост?

Можно предположить, что да. По словам Николаева, «Ригла» работает со всеми каналами продаж – и развивает собственную e-com коммерцию, и сотрудничает со специализированными и неспециализированными маркетплейсами, но все же делает акцент на собственном электронном канале. Аналогичной стратегии придерживаются в «36,6».

Производители же пока осторожно относятся к электронным каналам продаж: с одной стороны, есть плюсы, например, больший охват аудитории, с другой стороны, пока не понятен механизм возврата инвестиций, прозрачности и т.д. Дискуссия вышла довольно оживленной.

Вторая часть мероприятия была не менее активной. Настоящая борьба развернулась среди одиннадцати команд за кубок «Фармвестника» по боулингу.

Победителем 2023 года стала компания Queisser Pharma, которая однажды уже становилась лидером – в 2021 году. На втором месте оказалась команда компании «Доктор Море», на третьем – «Аристо Фарма». Лучшим игроком был признан коммерческий директор GC Advance Александр Павлов.

Генеральными партнерами боулинг-турнира выступили дистрибьютор «Мьюз Медиа» (официальный и эксклюзивный дистрибьютор продукции NOWfoods в России) и компания «Эллара». «ФВ» также благодарит компании «Доктор Море» и «Аристо Фарма» за предоставленные призы для лотереи и фирму «Здоровье» за подарки всем участникам турнира.

Подробный фоторепортаж читайте в ближайшем выпуске газеты «Фармацевтический вестник».