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Стал известен чиновник Минздрава, задержанный по делу о взятке от главы «Джодас Экспоим»

30.05.2025
11:59
Екатерина Погонцева
Замоскворецкий районный суд избрал меру пресечения начальнику отдела Департамента регулирования обращений лекарственных средств и медицинских изделий Минздрава России и генеральному директору «Джодас Экспоим» по делу о получении взятки в особо крупном размере. Первый помещен под домашний арест, второй — под стражу на два месяца.
Алексей Сазонов, Парсад Сингх Шаши Шанкар | Фото: суды общей юрисдикции города Москвы

Замоскворецкий районный суд избрал меру пресечения генеральному директору ООО «Джодас Экспоим» Парсаду Сангху Шаши Шанкару и чиновнику Департамента регулирования обращений лекарственных средств и медицинских изделий Минздрава России Алексею Сазонову по делу о получении взятки в особо крупном размере. Как выяснил «ФВ», Сазонов занимает должность начальника отдела внесения изменений и подтверждения регистрации лекарственных средств.

Замоскворецкий районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя. Сазонова поместили под домашний арест на два месяца (ч.6 ст.290 УК РФ), информирует пресс-служба суда. Второго фигуранта по делу — генерального директора «Джодас Экспоим» Шаши Шанкара суд заключил под стражу на такой же срок (ч.6 ст.290 УК РФ).

Генеральный директор и два сотрудника Минздрава были задержаны в понедельник вечером в связи с возбуждением уголовного дела о даче взятки, ранее писал «ФВ». По данным источника, знакомого с ходом следствия, производитель хотел договориться, чтобы регистрацию его лекарств не отменяли.

29 мая суд избрал им меру пресечения. По закону на апелляционное обжалование судебного решения об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу или отказе в этом законом (ч.11 ст.108 УПК РФ) установлен сокращенный срок — трое суток со дня вынесения решения; в течение такого же срока суд должен рассмотреть жалобу (представление).

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