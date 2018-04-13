Стартовал девятнадцатый сезон «Платиновой унции»

О том, какие мероприятия запланированы в рамках «Платиновой унции-2018», номинациях, а также об основных изменениях в организации конкурса рассказал директор Института развития общественного здравоохранения .

Конкурс будет проводиться в 7 этапов. С 3 декабря 2018 г. по 14 февраля 2019 г. принимается сбор заявок на участие.

Проведение I этапа голосования экспертного совета запланировано с 3 декабря 2018г. по 14 февраля 2019 г.

Второе заседание Оргкомитета состоится 20 февраля 2019 г.

Проведение II этапа голосования экспертного совета пройдет с 25 февраля по 29 марта 2019 г.

Третье заседания Оргкомитета назначено на 3 апреля 2019г.

Аудирование результатов конкурса будет проводиться с 4 апреля по 11 апреля 2019 г.

Церемония награждения победителей конкурса состоится 18 апреля 2019 г. Традиционно торжественное мероприятие собирает весь цвет фармацевтического рынка – более 300 руководителей высшего звена компаний, представителей науки и государственной власти.

Главное изменение в структуре конкурса касается номинации «Компания года». Как сообщил г-н Крестинский, помимо существующих подноминаций – «Производитель лекарственных средств», «Дистрибьютор лекарственных средств» – экспертами будет рассмотрена новая подноминация: «Аптечная сеть года».

Вместе с тем, из списка номинаций исключается «Аптека года», победитель в которой ранее определялся редакцией газеты «Фармацевтический вестник». «Одиночные аптеки можно рассматривать как позитивный и интересный пример в фармацевтическом ритейле, но их роль, а главное влияние на всю отрасль снижается, - пояснил причину принятого решения главный редактор «ФВ» – Да и найти их становится все сложнее, поскольку отдельно стоящие аптеки все чаще присоединяются к сетям, ассоциациям и другим объединениям».

Изменения также претерпела подноминация «Проект года» номинации «Вектор года»: в ней ликвидируется заявочная номинация «Рекламная/маркетинговая кампания». В данной подноминации остаются три номинации по заявкам: «Бизнес-проект», «Социальный проект» и «Digital-проект».

Кроме того, в 2018 году в конкурс вводится новая номинация «Коммуникация года», которая будет включать две подноминации: «Рекламная кампания года» (Топ-25 по объему суммарного бюджета и динамике продаж по брендам) и «Креатив года» с отбором кандидатов на основании поданных заявок.

Всего в рамках «Платиновой унции» будут вручены премии по 17 номинациям. При этом оргкомитет конкурса оставляет за собой право вручения отдельных номинаций за вклад в развитие отрасли и специальных номинаций оргкомитета, отметил .

Фото - Игорь Чунусов