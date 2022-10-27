Стартует XXIII сезон конкурса «Платиновая унция-2022»

Тема: «Конкурс «Платиновая унция». Основные тенденции фармацевтического рынка»

Представители оргкомитета конкурса официально объявят об открытии XXIII сезона «Платиновой унции», раскроют основные новшества в организации и проведении, расскажут о запланированных в рамках премии мероприятиях, этапах отбора конкурсантов и представят номинации текущего года.

Члены оргкомитета в своих выступлениях обозначат основные тенденции фармацевтического рынка.

В фокусе внимания:

Рейтинги. Фармацевтический рынок России 9 месяцев 2022 года. Лидеры и не только;

Продвижение лекарственных средств. Реалии 2022 года;

Поставки иностранных фармсубстанций в Россию в условиях санкционных ограничений.

К участию приглашены:

Юрий Крестинский, председатель Организационного комитета конкурса — модератор пресс-конференции;

председатель Организационного комитета конкурса — модератор пресс-конференции; Анна Ермолаева, генеральный директор компании Alpha research&marketing (AlphaRM);

генеральный директор компании Alpha research&marketing (AlphaRM); Олег Фельдман, сопредседатель направления Healthcare компании Ipsos в России;

сопредседатель направления Healthcare компании Ipsos в России; Сергей Шуляк, генеральный директор ООО DSM Group;

генеральный директор ООО DSM Group; Полина Звездина, главный редактор газеты «Фармацевтический вестник»;

главный редактор газеты «Фармацевтический вестник»; Николай Беспалов, директор по развитию компании RNC Pharma.

Всероссийский открытый конкурс профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» — один из старейших профессиональных конкурсов российского фармацевтического рынка.

В экспертный совет премии входят первые лица фармацевтических компаний, органов управления здравоохранением, а также представители авторитетных общественных организаций и ведущих изданий, освещающих события фармацевтической отрасли.

Целевая аудитория конкурса состоит из владельцев и топ-менеджеров крупного бизнеса, представителей деловых, политических и общественных организаций, крупных государственных чиновников, участников всей товаропроводящей цепочки. Идея конкурса — создание условий для формирования в России цивилизованного фармацевтического рынка, а также развитие механизмов, способствующих своевременному и полноценному обеспечению населения эффективными и безопасными лекарствами.

Торжественная церемония награждения победителей Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» традиционно объединяет ключевых игроков фармацевтической отрасли, представителей органов управления, профессиональных ассоциаций и научного сообщества.

Журналисты смогут задать вопросы участникам встречи в чате конференции. Прямая трансляция будет доступна на канале пресс-центра «АиФ» в YouTube.

Аккредитация журналистов по эл. почте: event@aif.ru до 18:00 1 ноября.