Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовости
Стартует XXIII сезон...

Стартует XXIII сезон конкурса «Платиновая унция-2022»

27.10.2022
13:45

2 ноября в 12:00 в Издательском доме «Аргументы и факты» состоится пресс-конференция в формате онлайн, посвященная открытию XXIII сезона открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция-2022».

Тема: «Конкурс «Платиновая унция». Основные тенденции фармацевтического рынка»

Представители оргкомитета конкурса официально объявят об открытии XXIII сезона «Платиновой унции», раскроют основные новшества в организации и проведении, расскажут о запланированных в рамках премии мероприятиях, этапах отбора конкурсантов и представят номинации текущего года.

Члены оргкомитета в своих выступлениях обозначат основные тенденции фармацевтического рынка.

В фокусе внимания:

  • Рейтинги. Фармацевтический рынок России 9 месяцев 2022 года. Лидеры и не только;
  • Продвижение лекарственных средств. Реалии 2022 года;
  • Поставки иностранных фармсубстанций в Россию в условиях санкционных ограничений.

К участию приглашены:

  • Юрий Крестинский, председатель Организационного комитета конкурса — модератор пресс-конференции;
  • Анна Ермолаева, генеральный директор компании Alpha research&marketing (AlphaRM);
  • Олег Фельдман, сопредседатель направления Healthcare компании Ipsos в России;
  • Сергей Шуляк, генеральный директор ООО DSM Group;
  • Полина Звездина, главный редактор газеты «Фармацевтический вестник»;
  • Николай Беспалов, директор по развитию компании RNC Pharma.

Всероссийский открытый конкурс профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» — один из старейших профессиональных конкурсов российского фармацевтического рынка.

В экспертный совет премии входят первые лица фармацевтических компаний, органов управления здравоохранением, а также представители авторитетных общественных организаций и ведущих изданий, освещающих события фармацевтической отрасли.
Целевая аудитория конкурса состоит из владельцев и топ-менеджеров крупного бизнеса, представителей деловых, политических и общественных организаций, крупных государственных чиновников, участников всей товаропроводящей цепочки. Идея конкурса — создание условий для формирования в России цивилизованного фармацевтического рынка, а также развитие механизмов, способствующих своевременному и полноценному обеспечению населения эффективными и безопасными лекарствами.

Торжественная церемония награждения победителей Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» традиционно объединяет ключевых игроков фармацевтической отрасли, представителей органов управления, профессиональных ассоциаций и научного сообщества.

Журналисты смогут задать вопросы участникам встречи в чате конференции. Прямая трансляция будет доступна на канале пресс-центра «АиФ» в YouTube.

Аккредитация журналистов по эл. почте: event@aif.ru до 18:00 1 ноября.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
Актуальный репортажИнтервьюВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсы
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.