Стартует XXIII сезон конкурса «Платиновая унция-2022»
2 ноября в 12:00 в Издательском доме «Аргументы и факты» состоится пресс-конференция в формате онлайн, посвященная открытию XXIII сезона открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция-2022».
Тема: «Конкурс «Платиновая унция». Основные тенденции фармацевтического рынка»
Представители оргкомитета конкурса официально объявят об открытии XXIII сезона «Платиновой унции», раскроют основные новшества в организации и проведении, расскажут о запланированных в рамках премии мероприятиях, этапах отбора конкурсантов и представят номинации текущего года.
Члены оргкомитета в своих выступлениях обозначат основные тенденции фармацевтического рынка.
В фокусе внимания:
- Рейтинги. Фармацевтический рынок России 9 месяцев 2022 года. Лидеры и не только;
- Продвижение лекарственных средств. Реалии 2022 года;
- Поставки иностранных фармсубстанций в Россию в условиях санкционных ограничений.
К участию приглашены:
- Юрий Крестинский, председатель Организационного комитета конкурса — модератор пресс-конференции;
- Анна Ермолаева, генеральный директор компании Alpha research&marketing (AlphaRM);
- Олег Фельдман, сопредседатель направления Healthcare компании Ipsos в России;
- Сергей Шуляк, генеральный директор ООО DSM Group;
- Полина Звездина, главный редактор газеты «Фармацевтический вестник»;
- Николай Беспалов, директор по развитию компании RNC Pharma.
Всероссийский открытый конкурс профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» — один из старейших профессиональных конкурсов российского фармацевтического рынка.
В экспертный совет премии входят первые лица фармацевтических компаний, органов управления здравоохранением, а также представители авторитетных общественных организаций и ведущих изданий, освещающих события фармацевтической отрасли.
Целевая аудитория конкурса состоит из владельцев и топ-менеджеров крупного бизнеса, представителей деловых, политических и общественных организаций, крупных государственных чиновников, участников всей товаропроводящей цепочки. Идея конкурса — создание условий для формирования в России цивилизованного фармацевтического рынка, а также развитие механизмов, способствующих своевременному и полноценному обеспечению населения эффективными и безопасными лекарствами.
Торжественная церемония награждения победителей Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» традиционно объединяет ключевых игроков фармацевтической отрасли, представителей органов управления, профессиональных ассоциаций и научного сообщества.
Журналисты смогут задать вопросы участникам встречи в чате конференции. Прямая трансляция будет доступна на канале пресс-центра «АиФ» в YouTube.
Аккредитация журналистов по эл. почте: event@aif.ru до 18:00 1 ноября.
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