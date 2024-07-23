Страховщики попросили Минздрав доработать проект приказа об экспертизе медпомощи

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) попросил Минздрав и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) доработать проект приказа о критериях оценки качества медпомощи, поскольку счел их не отвечающими современным требованиям по обеспечению гарантий прав граждан на бесплатное оказание медпомощи. Соответствующее письмо за подписью президента ВСС Евгения Уфимцева было направлено председателю ФОМС Илье Баланину 19 июля. Копия документа есть у «МВ» и «ФВ».

На вопросы «ФВ» в Минздраве и ФОМС не ответили.

В письме говорится, что принятие документа в нынешней редакции приведет к невозможности оценить качество оказания медпомощи и деградации механизмов экспертного контроля. Страховщики отмечают, что в проекте приказа, который был разослан участникам рынка на прошлой неделе (копия документа есть у «ФВ»), требования клинических рекомендаций отражены «выборочно, в существенно усеченном виде», а также не предусмотрены положения порядка оказания медпомощи, в том числе вопросы переводов пациентов по различным условиям оказания такой помощи в зависимости от ее вида. Это не позволит контролировать соблюдение «преемственности медицинской помощи», считают эксперты.

В рамках экспертизы качества медпомощи (ЭКМП) по проектируемым критериям невозможно оценить своевременность оказания медпомощи, так как в некоторых случаях не указаны временные интервалы проведения исследований, отмечается в письме. В проекте были скорректированы критерии качества социально значимых с демографической точки зрения заболеваний — онкологических и сердечно-сосудистых, что «противоречит поставленным государством задачам по снижению смертности». Сокращен ряд критериев оценки качества медпомощи взрослым при раке молочной железы, проведения антибактериальной профилактики при хирургическом лечении, отмечается в письме.

Также из ЭКМП полностью исключаются требования к назначению и выписке лекарств. Как и в действующей редакции приказа, в проекте нет критериев, характеризующих выполнение клинических рекомендаций — например, своевременности и оценки эффективности проводимой лекарственной терапии (адъювантной, таргетной, гормональной); соблюдения общих принципов проведения лектерапии в части временных интервалов проведения оценки лабораторных показателей. Среди прочего, по ряду заболеваний при оказании первичной медико-санитарной помощи устанавливается критерий «Назначены лекарственные препараты», что «не является конечным результатом оказания медицинской помощи и не может быть оценено».

«Инструкция по медприменению больше не нужна: каждый врач может назначать любые дозы препаратов или вовсе не назначать лечения, что фактически ведет к фармкоррупции и повышению госпитальной летальности», — сказал «ФВ» один из участников страхового рынка, пожелавший остаться неназванным.

Участвовать в составлении проекта приказа об экспертизе медпомощи должны в том числе эксперты Росздравнадзора (у которых есть параллельные полномочия в этой сфере), сказал «ФВ» президент «Лиги защиты пациентов» Александр Саверский. В РЗН должен быть регистр таких экспертов, к которым могут обратиться и пациенты в частности. Сейчас результаты контроля закрыты от пациентов — если они станут известны, начнутся суды, добавил он.

«Когда формировались понятия, что такое стандарт и клиническая рекомендация, реальных обсуждений я не видел. Вопрос был решен достаточно кулуарно, поэтому был плохо принят врачебным сообществом, а пациенты недопонимают роли значения этих документов. Страховщики действуют как предписано, и только сейчас, когда их полномочиям появилась угроза, решили вмешаться», — рассказал Саверский.

По его словам, в отношении лекобеспечения сейчас даже нет понимания, что лекарства входят в понятие «обязательная медпомощь» по Конституции РФ. В настоящее время у Лиги пациентов возник соответствующий спор с прокуратурой. Следовательно, Минздрав должен ответить на вопрос, как бесплатное лекарственное обеспечение регулируется по закону на амбулаторном этапе по стандартам и клиническим рекомендациям, заключил Саверский.