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Субсидии за трудоустройство...

Субсидии за трудоустройство работников из других регионов стали доступны фармпредприятиям

29.05.2024
18:10
Дина Коблова
Реализующие крупные проекты в приоритетных отраслях экономики предприятия смогут получить субсидии за трудоустройство работников из других регионов и муниципальных образований. Размер господдержки в среднем составляет до 300 тыс. руб. Ранее на такие субсидии могли претендовать только предприятия оборонно-промышленного комплекса, входящие в специальный реестр Минпромторга.
Фото: 123rf.com

Предприятия, которые реализуют крупные проекты в приоритетных отраслях экономики, смогут принять участие в программе трудовой мобильности и получать субсидии за трудоустройство сотрудников из других регионов или других муниципальных образований. Правительство утвердило соответствующее постановление № 685 от 27.05.2024.

Документ вносит изменения в Правила предоставления субсидий Фондом пенсионного и социального страхования в 2024 году, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 362 от 13.03.2021.

Размер господдержки в рамках этой программы — 12 минимальных размеров оплаты труда, увеличенных на страховые взносы и районные коэффициенты. Как сообщает пресс-служба правительства, в среднем это около 300 тыс. руб. на каждого привлеченного сотрудника.

Чтобы получить субсидии, компании должны вести деятельность в приоритетной для региона отрасли экономики, выплачивать зарплату не ниже среднемесячной по региону, а объем вложений в проект должен превышать 3 млрд руб. Кроме того, объем производства или оказания услуг в рамках проекта должен составить более 5% валового объема производства этого вида продукции в регионе, а число дополнительно привлекаемых работников – не меньше 100 человек.

Ранее такие субсидии могли получать лишь предприятия оборонно-промышленного комплекса, которые входят в специальный реестр Минпромторга.

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