Суд аннулировал лицензию краснодарской «Новой аптеки» из-за неоднократных нарушений

Арбитражный суд Краснодарского края постановил аннулировать лицензию на осуществление фармацевтической деятельности ООО «Новая аптека», следует из данных в картотеке арбитражных дел.

Лицензия была выдана компании в августе 2023 года. В суд с требованием о ее аннулировании обратился территориальный орган Росздравнадзора. Причиной обращения стали неоднократные нарушения в деятельности аптечной сети. Проверка прокуратуры Краснодара выявила:

неисправность оборудования для контроля микроклимата;

нарушение условий хранения лекарств;

рецепты на «Прегабалин»;

незаконную закупку лекарств (более 3 тыс. позиций закуплены у компании без лицензии);

хранение просроченных препаратов;

отсутствие необходимых лекарств;

отсутствие информации о предельной отпускной цене препаратов из Перечня ЖНВЛП.

Кроме того, в точках сети незаконно продавался «Габапентин» и работал фармацевт без соответствующего образования.

Росздравнадзор считает, что к компании были применены все возможные меры административного воздействия, но они не привели к соблюдению требований.

По информации AlphaRM, ООО «Новая аптека» принадлежит семь точек в Краснодаре. Из данных СПАРК следует, что в 2024 году выручка компании составила 58,1 млн руб., а убыток — 828 тыс. руб.