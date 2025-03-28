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Суд аннулировал лицензию...

Суд аннулировал лицензию краснодарской «Новой аптеки» из-за неоднократных нарушений

28.03.2025
14:06
Дина Коблова
В Краснодарском крае суд аннулировал лицензию аптечной сети «Новая аптека» после неоднократных нарушений. Иск подал Росздравнадзор. В точках сети выявили хранение просроченных препаратов, незаконные закупки лекарств у нелицензированного поставщика и продажу рецептурных средств без разрешения.
Фото: 123rf.com

Арбитражный суд Краснодарского края постановил аннулировать лицензию на осуществление фармацевтической деятельности ООО «Новая аптека», следует из данных в картотеке арбитражных дел.

Лицензия была выдана компании в августе 2023 года. В суд с требованием о ее аннулировании обратился территориальный орган Росздравнадзора. Причиной обращения стали неоднократные нарушения в деятельности аптечной сети. Проверка прокуратуры Краснодара выявила:

  • неисправность оборудования для контроля микроклимата;
  • нарушение условий хранения лекарств;
  • рецепты на «Прегабалин»;
  • незаконную закупку лекарств (более 3 тыс. позиций закуплены у компании без лицензии);
  • хранение просроченных препаратов;
  • отсутствие необходимых лекарств;
  • отсутствие информации о предельной отпускной цене препаратов из Перечня ЖНВЛП.

Кроме того, в точках сети незаконно продавался «Габапентин» и работал фармацевт без соответствующего образования.

Росздравнадзор считает, что к компании были применены все возможные меры административного воздействия, но они не привели к соблюдению требований.

По информации AlphaRM, ООО «Новая аптека» принадлежит семь точек в Краснодаре. Из данных СПАРК следует, что в 2024 году выручка компании составила 58,1 млн руб., а убыток — 828 тыс. руб.

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