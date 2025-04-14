Суд аннулировал лицензию на фармпроизводство ЗАО «Самаралектравы»

По требованию Минпромторга Арбитражный суд Самарской области аннулировал лицензию на производство лекарственных средств для медицинского применения, выданную в 2000 году ЗАО «Самаралектравы». В прошлом году министерство приостанавливало деятельность организации в связи с выявленными нарушениями лицензионных требований, следует из решения суда, которое опубликовано в системе «Мой арбитр».

В феврале прошлого года предприятие подало заявление о периодическом подтверждении соответствия предприятия лицензионным требованиям. На его основании Минпромторг принял решение провести выездную проверку. В результате инспектирования в апреле того же года было выявлено два критических и 17 существенных несоответствия лицензионным требованиям. Предприятию дали срок устранить все недоработки до 17.06.2024. А когда это сделано не было, его деятельность была приостановлена на 60 дней. В августе лицензиат обратился с просьбой продлить этот срок еще на 60 дней, его обращение было удовлетворено. Но и после истечения этого срока ничего не изменилось. Повторное инспектирование показало, что работа по замечаниям Минпромторга проведена не была.

«Основанием для аннулирования лицензии является не само нарушение, допущенное лицензиатом, а факт невыполнения указаний лицензирующего органа об устранении этих нарушений», — говорится в решении суда, которое не вступило в законную силу.

Связаться с ЗАО «Самаралектравы» не представилось возможным — телефон отключен.

Компания не смогла устранить замечания из-за нехватки средств, ранее рассказывал самарскому изданию «Обозрение» директор предприятия Николай Лужнов. По его словам, фирма ищет инвесторов для модернизации производства и выполнения требований регулятора, а также рассматривает вариант выпуска БАД и другой продукции, для которой лицензия на фармпроизводство не требуется.

Как сообщили «ФВ» в Минпромторге, начиная с 2022 года арбитражными судами принято решение об аннулировании лицензии в отношении трех производителей лекарственных средств из-за того, что они не устранили грубые нарушения, выявленные в рамках периодического подтверждения соответствия лицензиата лицензионным требованиям.

В 2022 году было реформировано законодательство в отношении порядка осуществления контрольной (надзорной) деятельности, плановые проверки производителей лекарственных средств заменены на ППС (в порядке, установленном Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности»), проинформировали в Минпромторге. ППС осуществляются каждые три года со дня предоставления лицензии. По их результатам лицензирующий орган принимает решение о соответствии лицензиата лицензионным требованиям или о направлении ему перечня выявленных нарушений лицензионных требований с указанием срока их устранения.

В случае неустранения сначала действие лицензии приостанавливается на срок, предусмотренный ст. 20 вышеназванного закона. А по истечении данного срока в случае неустранения нарушений лицензирующий орган обращается в суд с заявлением об аннулировании лицензии.