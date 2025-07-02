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Суд арестовал имущество...

Суд арестовал имущество чиновника Минздрава по делу о взятке от «Джодас Экспоим»

02.07.2025
11:27
Екатерина Погонцева
Вступило в силу решение суда о наложении ареста на имущество начальника отдела Департамента регулирования обращения лекарственных средств и медицинских изделий Минздрава России Алексея Сазонова. Чиновник находится под домашним арестом в связи с расследованием уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. На сайте министерства его имя исчезло, обратил внимание «ФВ».
Фото: 123rf.com

Суд наложил арест на имущество начальника отдела внесения изменений и подтверждения регистрации лекарственных средств Департамента регулирования обращения лекарственных средств и медицинских изделий Минздрава России Алексея Сазонова. Решение вступило в силу, следует из данных системы судопроизводства, обратил внимание «ФВ». Чиновник находится под домашним арестом по крайней мере до конца июля в связи с расследованием уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере.

В конце мая в Москве, помимо Сазонова, был задержан генеральный директор ООО «Джодас Экспоим» Парсад Сингх Шаши Шанкар. По предварительной информации, бизнесмен знал о том, что Минздрав готовится отменить регистрацию нескольких препаратов из портфеля его компании, и намеревался предотвратить это за вознаграждение в 2 млн руб. В качестве меры пресечения гражданину Индии избрали содержание под стражей.

Через несколько дней после задержания фигурантов Минздрав отменил регистрацию 11 лекарств компании «Джодас Экспоим», сообщал «ФВ». В начале июня аналогичные письма регулятора вышли по трем антибиотикам этого производителя. А затем по еще одному препарату.

На сайте Минздрава в разделе «Структура» исчезло имя Сазонова. Напротив должности начальника отдела внесения изменений и подтверждения регистрации лекарственных средств стоит прочерк. Официально о снятии его с должности не сообщалось. «ФВ» направил запрос в министерство.

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