Суд частично удовлетворил иск Минпромторга к «Биокаду» о штрафе в 15,9 млн рублей

Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск Минпромторга к АО «Биокад»: в связи с неисполнением некоторых пунктов соглашения о предоставлении субсидии от 2015 года истец просил взыскать с компании штраф в 15,9 млн руб. Суд снизил размер санкции до 2,3 млн руб. Решение опубликовано в системе «Мой арбитр» и не вступило в законную силу.

В 2015 году между министерством и фармкомпанией было заключено соглашение о предоставлении субсидии в 54,8 млн руб. для возмещения затрат на клинические исследования адалимумаба (I и III фаз). В 2018 году стороны согласовали срок для ввода лекарственного препарата – I квартал 2019 года. «Биокад» регистрационное удостоверение получил в феврале 2019 года, но фактически ввел препарат в гражданский оборот в июне, то есть во II квартале.

Вдобавок показатель «Увеличение объема инвестиций в научные исследования, разработки, технологические инновации и перевооружение производства лекарственных средств» был выполнен лишь на 85,63%. Поскольку два целевых показателя эффективности реализации проекта достигнуты не были, Минпромторг обратился с иском в суд.

«Из буквального толкования условий соглашения о предоставлении субсидии ответчиком не допущено нарушений сроков выпуска в гражданский оборот лекарственного препарата, — указал суд. — Дата регистрации лекарственного препарата и дата выдачи регистрационного удостоверения приходятся на I квартал 2019 года».

Поэтому Арбитражный суд Москвы снизил сумму штрафа.

«ФВ» направил запросы в «Биокад» и Минпромторг с просьбой уточнить, будут ли стороны обжаловать судебный акт.

Ранее «ФВ» изучил судебную практику по соглашениям о предоставлении субсидий фармпроизводителям и мнения юристов. Государство строго контролирует порядок их получения и использования. Главный недостаток данного инструмента — его негибкость, которая и порождает возникновение спорных ситуаций. При малейшем отклонении от договора придется не только вернуть деньги, но и оплатить внушительный штраф/проценты за пользование чужими денежными средствами. Иногда претензии могут поступить спустя несколько лет после реализации проекта.