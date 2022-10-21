Суд обязал «Биотэк» выплатить 400 млн руб. по иску Johnson & Johnson

Арбитражный суд города Москвы принял решение взыскать с компании «Биотэк» задолженность в размере 418 млн руб. в пользу российского представителя американской компании Johnson & Johnson — ООО «Джонсон и Джонсон», следует из картотеки арбитражных дел. Речь идет о возмещении задолженности по договору поставки.

«Джонсон» подал иск в марте. Компания требовала возместить долг в размере 580,7 млн руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 21,5 млн руб., а также судебные расходы по оплате государственной пошлины — 200 тыс. руб.

При этом суд также частично удовлетворил требования по встречному иску «Биотэка» и решил взыскать с J&J 184,3 млн руб., а также судебные расходы по оплате госпошлины — 189,8 тыс. руб. Эта сумма была зачтена в счет долга, и размер компенсации для J&J уменьшился.

Изначально «Биотэк» требовал возместить 194,2 млн руб. (с учетом процентов). Компания заявляла, что должна была получать от J&J премии за достижение плана по объему закупок определенных препаратов, но не получила их за первое полугодие 2021 года.

В J&J считают частичное удовлетворение встречного иска необоснованным. «Биотэк» не доказал в судебном процессе возникновение права на получение премии, так как не было предоставлено каких-либо доказательств выполнения условий для ее начисления в соответствии с условиями договора поставки, считают в компании. В связи с этим производитель собирается оспаривать решение в этой части после получения полного текста решения с мотивировочной частью.

В «Биотэке» не смогли предоставить комментарий на момент публикации.