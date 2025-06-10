Суд обязал «Гротекс» отменить регистрацию на препарат «Флатоцин солофарм»

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области обязал «Гротекс» обратиться в Минздрав с заявлением об отмене регистрации препарата «Флатоцин солофарм», а также предельно допустимой цены на него, оформленные в 2023 году. С соответствующим иском обратилась фармкомпания «Полисан», которая утверждает, что в «Флатоцине солофарм» использовано изобретение из ее патента. Тем самым ответчик нарушил ее исключительные права, говорится в судебном акте, опубликованном в системе «Мой арбитр».

Тот же суд еще в 2022 году установил факт использования принадлежащего патента в лекарственном препарате «Флатоцин», говорится в решении. Далее в 2023 году Суд по интеллектуальным правам сделал вывод, что разработка ответчиком лекарственного средства, проведение исследования биоэквивалентности, подача заявления на регистрацию, получение регудостоверения и регистрация предельно допустимой цены — все это действия, создающие «угрозу нарушения исключительного права, свидетельствующие о намерении лица использовать лекарственный препарат в гражданском обороте».

На сайте ответчика размещено предложение о продаже лекарственного препарата «Флатоцин солофарм», обращал внимание суда истец.

Ответчик же счел эти претензии надуманными, отметив, что нарушения исключительного права, удостоверенного патентом, с его стороны не было. Что пока есть лишь его угроза, поскольку «лекарственный препарат не был введен и не вводится в гражданский оборот».

Тем не менее, суд иск удовлетворил и обязал «Гротекс» обратиться в Минздрав об отмене регистрации и предельно допустимой цены на спорный препарат в течение трех дней после вступления решения в силу.

«ФВ» направил запросы сторонам.