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Суд отклонил патентные...

Суд отклонил патентные претензии Bristol-Myers Squibb к Gilead

08.11.2022
12:34
Николай Соколов

Американский Верховный суд отклонил апелляцию Bristol-Myers Squibb к Gilead по поводу копирования технологии создания препарата Yescarta.

Верховный суд США отклонил патентные претензии со стороны принадлежащей Bristol-Myers Squibb Juno Therapeutics к дочерней компании Gilead Kite Pharma. Об этом сообщает агентство Reuters.

В 2017 году Институт исследований рака Слоана Кеттеринга и Juno подали в суд на Kite, обвинив компанию в копировании технологии CAR-T-терапии Yescarta. Присяжные присудили истцам компенсацию в размере 778 млн долл., которую судья позже увеличил до 1,2 млрд долл.

В августе прошлого года федеральный апелляционный суд отменил это решение, признав патент Juno недействительным из-за того, что он не был четко описан в письменном виде.

В июне Bristol-Myers Squibb попыталась передать дело в Верховный суд США, утверждая, что решение суда низшей инстанции создает прецедент, угрожающий инновациям в фармацевтической отрасли.

Представитель Bristol-Myers Squibb заявил, что компания обратилась в Верховный суд США, чтобы «восстановить надлежащий баланс в нашей инновационной экономике». Компания планирует «продолжить работать над исправлением этого дисбаланса».

Представитель Gilead сказал, что компания довольна решением Верховного суда, которое «фактически положило конец» спору.

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