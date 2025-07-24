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Суд поддержал ФАС...

Суд поддержал ФАС по делу о картеле при поставке медоборудования в Иркутской области

24.07.2025
11:03
Дина Коблова
Суд подтвердил картельный сговор на 30 млн руб. при закупке медоборудования для больницы в Иркутской области. Как выяснила ФАС, компании «Адванта групп» и «Альтера-лаб» искусственно создали конкуренцию на торгах.
Фото: 123rf.com

Арбитражный суд Иркутской области поддержал позицию Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о наличии картельного сговора на сумму более 30 млн руб. при покупке медицинского оборудования для оснащения областной больницы. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФАС по региону.

Ранее антимонопольная служба получила материалы уголовного дела о хищении средств из бюджета Иркутской области при поставке масс-спектрометрического анализатора компанией ООО «Адванта групп» по завышенной стоимости.

Как показало расследование, компании «Адванта групп» и «Альтера-лаб» договорились создать видимость конкуренции на торгах. «Альтера-лаб» не планировала побеждать в аукционе и отказалась от борьбы при минимальном снижении цены контракта.

«Комиссия ведомства признала обе компании нарушившими закон о защите конкуренции», — сообщили в ФАС.

«Адванта групп» обжаловала решение суда.

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