Суд поддержал ФАС по делу о картеле при поставке медоборудования в Иркутской области

Арбитражный суд Иркутской области поддержал позицию Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о наличии картельного сговора на сумму более 30 млн руб. при покупке медицинского оборудования для оснащения областной больницы. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФАС по региону.

Ранее антимонопольная служба получила материалы уголовного дела о хищении средств из бюджета Иркутской области при поставке масс-спектрометрического анализатора компанией ООО «Адванта групп» по завышенной стоимости.

Как показало расследование, компании «Адванта групп» и «Альтера-лаб» договорились создать видимость конкуренции на торгах. «Альтера-лаб» не планировала побеждать в аукционе и отказалась от борьбы при минимальном снижении цены контракта.

«Комиссия ведомства признала обе компании нарушившими закон о защите конкуренции», — сообщили в ФАС.

«Адванта групп» обжаловала решение суда.