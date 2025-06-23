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Суд поддержал ФАС...

Суд поддержал ФАС по одному из дел в отношении компании «АксельФарм»

23.06.2025
18:17
Дина Коблова
Суд встал на сторону ФАС в деле о незаконном использовании патента на бозутиниб. Это один из четырех исков антимонопольного органа против компании «АксельФарм».
Фото: пресс-служба ФАС

Суд поддержал Федеральную антимонопольную службу (ФАС) по делу в отношении фармкомпании «АксельФарм», сообщили в пресс-службе ФАС. Компания пыталась оспорить предписание ведомства.

Ранее «АксельФарм» ввела в оборот дженерик лекарственного препарата с МНН бозутиниб.

Евразийский патент № 004427 на бозутиниб принадлежит дочерней компании Pfizer — Wyeth Holdings LLC. Действие патента закончилось 22 сентября 2024 года.

Поставщик оригинального препарата обратился в ФАС с заявлением о недобросовестных действиях со стороны конкурента. Служба признала фармкомпанию нарушившей Закон о защите конкуренции и выдала предписание о перечислении в бюджет 40,5 млн руб. Компания обжаловала решение и предписание службы, однако Арбитражный суд города Москвы поддержал позицию ведомства.

Также, по мнению ФАС, компания «АксельФарм» использовала неправомерно патенты на акситиниб, осимертиниб и руксолитиниб. Ранее компания выиграла два дела против ФАС.

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