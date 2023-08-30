Суд повторно рассмотрит иск «Фармстора» к Amgen о непоставке препаратов на 1,8 млрд рублей

Дело между «Фармстором» и компанией Amgen направлено на новое рассмотрение. Дистрибьютор подал иск, в котором утверждал, что производитель незаконно отказался поставить препараты общей суммой около 1,8 млрд руб. Сначала суд его удовлетворил, но решение удалось оспорить.

В «Фармсторе» сообщили, что препараты, о которых идет речь в иске, должны были быть поставлены в рамках аукционов, отыгранных в конце 2021 — начале 2022 годов. При этом, по информации Amgen, «Фармстор» принимал участие в аукционах в условиях отсутствия достаточного фактического товарного запаса препаратов. Это было самостоятельным бизнес-решением компании «Фармстор», добавили в компании, а также уточнили, что договор с «Фармстором» расторгли «из-за разных подходов к партнерству и операционному ведению бизнеса».

«Со своей стороны, компания Amgen выполняет заявки контрагентов исходя из наличия продукции и стремясь обеспечить справедливый и равноправный доступ к продуктам компании с целью полноценного удовлетворения потребностей рынка и обеспечения российских пациентов необходимыми лекарственными препаратами», — сообщили в пресс-службе производителя.

В то же время в «Фармсторе» уверены, что действия зарубежного производителя носили «преднамеренный характер». По словам гендиректора, причиной поведения стали кадровые изменения после февраля 2022 года.

Подробнее читайте в «ФВ» № 19 (1118) в материале «Уйти от поставки».