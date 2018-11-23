Суд: препараты с одним МНН нельзя автоматически считать взаимозаменяемыми

ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России разместило заявку на поставку препарата с МНН тобрамицин, раствор для ингаляций 300 мг. Начальная цена контракта – около 3 млн руб. В конкурсной документации было указано, что препарат не должен иметь противопоказаний к применению у пациентов, страдающих почечной недостаточностью, должен быть показан к назначению пациентам при комбинированной терапии с муколитиками, В2 -адреномиметиками, ингаляционными кортикостероидами и другими пероральными и парентеральными антибиотиками с антипсевдомонадной активностью. Также заказчик подробно описал, какие побочные эффекты при его приеме не должны встречаться слишком часто.

Хотя на территории России зарегистрировано три препарата с таким МНН, фактически под требования заказчика подходил только один. Данное обстоятельство «Севастопольфармация» посчитало дискриминационным. Сначала компания пожаловалась в УФАС, но территориальный орган признал жалобу необоснованной, а затем – пыталась доказать свою правоту в суде.

После анализа инструкций ЛС, стандартов и порядков оказания медицинской помощи, а также особенностей ведения пациентов с муковисцидозом, суд пришел к однозначному заключению, что «указанные в документации об электронном аукционе требования являются объективными, необходимые функциональные, качественные и технические характеристики объекта закупки определены, лот размещен по МНН», и отказался удовлетворить иск поставщика.