Суд: препараты с одним МНН нельзя автоматически считать взаимозаменяемыми

13:28
27 ноября 2018

Екатерина Погонцева

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Арбитражному суду Нижегородской области пришлось тщательно изучить инструкции к нескольким лекарственным препаратам, чтобы понять, насколько они идентичны и взаимозаменяемы. В результате истец – ООО «Севастопольфармация» потерпел фиаско. Предприятию не удалось доказать нарушение закона о контрактной системе со стороны Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) и отменить соответствующее решение Нижегородского УФАС.

ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России разместило заявку на поставку препарата с МНН тобрамицин, раствор для ингаляций 300 мг. Начальная цена контракта – около 3 млн руб. В конкурсной документации было указано, что препарат не должен иметь противопоказаний к применению у пациентов, страдающих почечной недостаточностью,  должен быть показан к назначению пациентам при комбинированной терапии с муколитиками, В2 -адреномиметиками, ингаляционными кортикостероидами и другими пероральными и парентеральными антибиотиками с антипсевдомонадной активностью. Также заказчик подробно описал, какие побочные эффекты при его приеме не должны встречаться слишком часто.

Хотя на территории России зарегистрировано три препарата с таким МНН, фактически под требования заказчика подходил только один. Данное обстоятельство «Севастопольфармация» посчитало дискриминационным. Сначала компания пожаловалась в УФАС, но территориальный орган признал жалобу необоснованной, а затем – пыталась доказать свою правоту в суде.

После анализа инструкций ЛС, стандартов и порядков оказания медицинской помощи, а также особенностей ведения пациентов с муковисцидозом, суд пришел к однозначному заключению, что «указанные в документации об электронном аукционе требования являются объективными, необходимые функциональные, качественные и технические характеристики объекта закупки определены, лот размещен по МНН», и отказался удовлетворить иск поставщика.

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