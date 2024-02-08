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Суд приостановил исполнение...

Суд приостановил исполнение контракта по 14 ВЗН по иску прокуратуры

08.02.2024
18:53
Елена Калиновская
Арбитражный суд Москвы 1 февраля 2024 года приостановил действие контракта на поставку леналидомида по программе 14 ВЗН. Об обеспечительной мере ходатайствовала прокуратура Москвы в рамках иска к Федеральному центру планирования и лекарственного обеспечения (ФЦПиЛО).
Фото: 123rf.com

В конце декабря 2023 года прокуратура города Москвы подала иск к ФЦПиЛО. Надзорный орган требует признать недействительными дополнительные соглашения к контракту на поставку леналидомида на 3 млрд руб. В конце января 2024 года прокуратура подала заявление на обеспечение иска, суд его удовлетворил и приостановил исполнение контракта.

Как сообщал ранее «ФВ», ФЦПиЛО и «Примафарм» заключили контракт 2 июня 2022 года, в рамках которого поставщик обязался поставить «Миеланикс» производства АО «Фарм-Синтез» – 31 968 упаковок на 3,29 млрд руб. Несколько дней спустя стороны подписали дополнительное соглашение, согласно которому поставщик должен поставить либо «Миеланикс», либо «Леналидомид» производства «Фармасинтез». Затем были еще несколько допсоглашений, в которых уже не только перечислялись препараты, возможные к поставке, но и распределение по количеству упаковок от каждого производителя.

По допсоглашению № 5 в 2023 году «Примафарм» поставила 84 таблетки «Миеланикс» и 335 580 таблеток «Леналидомида» производства «Фармасинтез». По допсоглашениям № 6 и № 7 в 2024 году состоялись поставки 334 681 таблетки от «Фармасинтеза» и 983 таблеток от «Фарм-Синтеза».

Компания «Фарм-Синтез» обратилась в Генпрокуратуру, которая спустила обращение в прокуратуру Москвы. Прокуратура ЦАО выдала ФЦПиЛО предписание устранить нарушения и привлечь виновных лиц к дисциплинарной ответственности. Тогда Центр лекобеспечения обжаловал предписание в арбитражном суде. Иск был удовлетворен 25 декабря 2023 года. Надзорный орган и «Фарм-Синтез» подали апелляционные жалобы.

В то же время прокуратура столицы подала свой иск к ФЦПиЛО и потребовала отменить спорные приложения к договору. В качестве обеспечения иска прокуроры ходатайствовали о приостановлении исполнения обязательств по договору. Суд удовлетворил ходатайство. Первой на это обратила внимание газета «Коммерсантъ».

Согласно карточке контракта, первая его часть исполнена и была оплачена в размере 1,6 млрд руб. Вторая часть по поставкам исполнена в конце 2023 года, документы были размещены 2 февраля 2024 года. Но пока ФЦПиЛО не успел оплатить вторую часть контракта – 1,45 млрд руб.

«Фарм-Синтез» также подала иск к ФЦПиЛО. Центр лекобеспечения и по иску прокуратуры, и по иску «Фарм-Синтеза» подал ходатайства о приостановлении производства по делу.

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