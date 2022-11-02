Суд признал недействительным еще один патент Pfizer на тофацитиниб

Федеральная служба по интеллектуальной собственности признала полностью недействительным патент компании Pfizer, защищающий препрарат тофацитиниб. Возражение против выдачи патента подала «ПСК Фарма».

Речь идет о патенте № 2315052 на группу изобретений «Кристаллическая форма моноцитрата 3-{(3R,4R)-4-метил-3-[метил-(7Нпирроло[2,3-d]пиримидин-4-ил)амино]пиперидин-1-ил}-3-оксо-пропионитрила и ее применение». В частности, Роспатент решил, что изобретение, защищаемое патентом, не соответствует условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

Тофацитиниб предназначен для терапии ревматоидного артрита. В 2020 году Министерство здравоохранения включило препарат в рекомендации по профилактике и лечению COVID-19.

Это уже второй патент на тофацитиниб, который аннулировал Роспатент. В мае соответствующее решение служба приняла по евразийскому патенту компании № 006227 на группу изобретений «Соединения пирроло[2,3-D]пиримидина». Возражение тогда подала также «ПСК Фарма».

«Нашей целью является сделать качественные эффективные препараты доступными для российских пациентов. Мы высоко ценим интеллектуальную собственность фармкомпаний, однако порой существуют обоснованные причины для прекращения действия патентов», — прокомментировали в «ПСК Фарме».

В пресс-службе Pfizer не смогли предоставить комментарий.

Pfizer выпускает оригинальный тофацитиниб под брендом «Яквинус». Препарат был зарегистрирован в России в марте 2013 года, следует из данных Государственного реестра лекарственных средств. Летом 2021 года компания зарегистрировала еще один препарат под брендом «Яквинус», но в другой дозировке.

Препарат компании «ПСК Фарма» с МНН тофацитиниб под брендом «Тофара» был зарегистрирован в России 28 декабря 2020 года.

Судебный спор

Pfizer обратилась в суд с требованием запретить ввод в оборот «Тофары» еще до ее регистрации — в июле 2020 года. Компания утверждала, что отечественный производитель нарушает действующий евразийский патент № 006227.

Спустя полтора года суд частично удовлетворил иск компании и запретил «ПСК Фарме» вводить свой препарат в гражданский оборот до окончания срока действия патента — 25 ноября 2025 года. Однако суд отменил запрет после того, как патент Pfizer № 006227 был признан недействительным.