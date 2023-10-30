Суд признал неправомерным установление минимального размера онлайн-заказа аптекой

Курчатовский районный суд Челябинска удовлетворил иск тероргана Роспотребнадзора в интересах неопределенного круга потребителей к аптечной организации ООО «Алвик» и обязал ее прекратить требовать от покупателей набирать лекарства на минимальную сумму в 200 руб. при оформлении онлайн-заказа. Установление лимита признано незаконным, сообщает на своем сайте пресс-служба челябинского управления Роспотребнадзора.

Изучая правила работы сервиса интернет-заказов аптечной сети «Фармленд», специалисты Роспотребнадзора обратили внимание на пункт о минимальной сумме заказа. Это нарушает права потребителей на свободный выбор товаров, сделали вывод в челябинском филиале службы и обратились с иском в суд.

Районный суд согласился, что данное условие нарушает пункт 5 части 2 статьи 16 Закона РФ «О защите прав потребителей», которая относит к недопустимым условиям договора, ущемляющим права потребителя, те, что обусловливают приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг), в том числе предусматривают обязательное заключение иных договоров.

В добровольном порядке ООО «Алвик» нарушения не устранены, в связи с чем суд признал его действия по нарушению прав потребителей противоправными. Судебный акт вступил в законную силу.

В 2019 году аналогичный спор между АО «НПК Катрен» и Роспотребнадзором рассматривал Арбитражный суд Новосибирской области: потребитель пожаловался на минимальный порог в 500 руб. на интернет-заказы в Apteka.ru. В феврале этого года схожий спор между «Иркутской Аптекой» и потребителем изучало иркутское управление Роспотребнадзора, писал «ФВ». Установление минимального порога в 300 руб. для дистанционной покупки терорган счел незаконным. Предприятие привлекли к административной ответственности по ч.2 ст.14.8 КоАП РФ, ограничившись предупреждением и предписанием директору МУФП. Однако затем предприятие успешно оспорило это решение в суде, доказав, что правила продажи устанавливало не оно, а агрегатор, услугами которого воспользовался потребитель. Судебный акт вступил в законную силу в июле этого года.

При этом к заказам с доставкой до адреса потребителя подход иной, прокомментировал советник, глава практики здравоохранения и фармацевтики SEAMLESS Legal Всеволод Тюпа. Здесь установление минимальной стоимости суды признают правомерным, поскольку на ценообразование влияют усложненная логистика, организация и согласование времени доставки. Для снижения рисков привлечения к ответственности целесообразно воздерживаться от установления минимальной суммы заказа, если потребитель забирает заказ самостоятельно, рекомендовал эксперт.