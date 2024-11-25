Суд признал виновным Минздрав в регистрации индийского антибиотика по поддельным документам

Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы обязал Минздрав отменить государственную регистрацию препарата «Биапенем» (МНН биапенем) производства индийской фармкомпании «Копран Ризеч Лабораториз Лимитед», на дело обратили внимание «Известия».

В феврале индийская компания «Копран Ризеч», производящая фармингредиенты и готовые лекарственные формы, подала в московский арбитраж иск против Минздрава России. Она обвинила ведомство в нарушении патентных прав на использование своей субстанции для препарата «Биапенем» и потребовала отменить регистрацию антибиотика в России. Истец считает, что при подаче документов на регистрацию лекарства компания «Джодас Экспоим» (российское юрлицо JODAS Expoim Pvt. Ltd., ей принадлежит регудостоверение на препарат в России) представила в материалы регдосье недостоверные документы и сведения о препарате. Площадкой для производства заявлена российская ООО «Интерфарма».

Рассмотрев материалы дела, столичный арбитраж не удовлетворил заявленные требования. «Копран Ризерч» не согласилась с таким решением и обжаловала его.

В августе «Джодас Экспоим» выступила с заявлением о недоказанности фактов фальсификации, которые рассматриваются в суде. В нем указано, что представитель истца Борис Малахов не предоставил доказательств фальсификации документов и суд указал это в своем решении, резолюция по которому опубликована 4 июня.

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд отменил решение арбитражного. Незаконным признано бездействие Минздрава: министерство не приостановило госрегистрацию на «Биапемен» в связи с предоставлением ООО «Джодас Экспоим» недостоверных документов и сведений об активной фармсубстанции препарата и ее производителе. Кроме того, с Минздрава взыскали 4,5 тыс. руб.

Постановление вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение двух месяцев.

В пресс-службе Минздрава сообщили ТАСС, что министерство обжалует решение арбитражного суда в кассационной инстанции.

«Биапенем» включен в опубликованный Минздравом в начале августа список из 56 позиций для рассмотрения препаратов для включения в Перечень ЖНВЛП. В ГРЛС указано, что антибиотик зарегистрирован российскими компаниями «Алфарма», «Джифси» и «Джодас Экспоим».