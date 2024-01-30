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Суд признал законным...

Суд признал законным включение сайта о торговле «Диспортом» в реестр Роскомнадзора

30.01.2024
14:34
Екатерина Погонцева
Арбитражный суд Москвы оставил без удовлетворения иск оптовой фармкомпании «Аптос Групп» к Росздравнадзору и Роскомнадзору. Дистрибьютор просил признать незаконным решение о блокировке страницы сайта компании с предложением покупки «Диспорта».
Фото: Ринат Васбеев

Арбитражный суд Москвы признал правоту Росздравнадзора и Роскомнадзора, заблокировавших онлайн-продажу «Диспорта», которую вел дистрибьютор ООО «Аптос Групп» на своем сайте. Судебный акт опубликован в системе «Мой арбитр» и не вступил в законную силу.

Московская фирма «Аптос Групп» имеет лицензию на осуществление оптовой фармацевтической деятельности и является правообладателем сайта, на котором специалист Росздравнадзора обнаружил страницу с предложением о розничной торговле дистанционным способом препаратом «Диспорт». Никакой пометки о том, что ведется оптовая торговля, обнаружено не было, в связи с чем Росздравнадзор принял решение о внесении страницы в реестр интернет-сайтов, содержащих информацию, распространение которой запрещено. На основании него Роскомнадзор сделал реестровую запись и направил провайдеру хостинга и владельцу сайта уведомление о необходимости удаления запрещенной информации. Компания обжаловала эти действия в суде. 

Росздравнадзор уполномочен принимать решения в отношении распространяемой в интернете информации, содержащей предложение о розничной торговле препаратами для медицинского применения, в том числе дистанционным способом, розничная торговля которыми ограничена или запрещена, указал суд. Доводы заявителя о том, что им не размещались сведения, содержащие информацию, распространение которой в России запрещено, судом отклоняются как основанные на ошибочном толковании норм права. 

В настоящее время на сайте заявителя имеется информация о том, что покупка препарата «Диспорт» доступна только организациям, имеющим оптовую или розничную фармацевтическую лицензию. В связи с удалением запрещенной информации интернет-страница, ставшая предметом спора, Роскомнадзором из единого реестра была исключена, заключил суд и отказал в удовлетворении исковых требований.    

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