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Суд удовлетворил иск...

Суд удовлетворил иск российского дистрибьютора к Amgen о поставке препаратов на 1,8 млрд руб.

03.02.2023
18:16
Маргарита Грошева

Суд удовлетворил иск «Фармстора» к Amgen. Американский производитель должен будет допоставить три препарата на сумму 1,8 млрд руб. Решение не вступило в силу.

Фото: unsplash.com

ООО «Компания Фармстор» обратилось в суд с иском к компании Amgen, чтобы признать незаконным отказ производителя о поставке препаратов общей суммой около 1,8 млрд руб. Суд удовлетворил иск, следует из картотеки арбитражных дел. Мотивировочная часть решения пока не опубликована.

Как сообщили в «Фармсторе», в суде было доказано, что у Amgen отсутствовали технологические или экономические причины для отказа от поставки товара.

Суд постановил, что в течение 10 рабочих дней с даты вступления в законную силу решения суда Amgen должен будет поставить «Фармстору» препараты:

  • «Вектибикс» (панитумумаб — противоопухолевый препарат) — 39 366 упаковок на сумму 884,1 млн руб.
  • «Эксджива» (деносумаб — моноклональное антитело) — 24 009 упаковок на сумму 436,8 млн руб.
  • «Энплейт» (ромиплостим — гемостатик) — 12 709 упаковок на сумму 443,4 млн руб.

К тому же ответчик должен будет выплатить «Фармстору» 200 тыс. руб., потраченных на государственную пошлину.

Дистрибьютор также обратился в ФАС с письмом о грубом нарушении закона «О защите конкуренции» со стороны производителя, сообщили в компании. В «Фармсторе» считают, что действия американской компании носили «преднамеренный и спланированный характер по ограничению доступа» дистрибьютора к товарному рынку.

В пресс-службе Amgen «ФВ» сообщили, что не комментируют текущие судебные разбирательства, компания ожидает мотивировочную часть судебного решения, которая пока не опубликована.

«Текущие бизнес-процессы нашей компании обеспечивают справедливый и равноправный доступ к нашим продуктам для каждого из партнеров с целью полноценного удовлетворения потребностей рынка. Миссия Amgen – служить пациентам, и, несмотря на нынешнюю сложную ситуацию, мы были и продолжаем быть преданными пациентам в России. Наши лекарства относятся к категории жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов, и их доступность для пациентов не была поставлена под угрозу», — также сообщили в компании.

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