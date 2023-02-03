Суд удовлетворил иск российского дистрибьютора к Amgen о поставке препаратов на 1,8 млрд руб.

ООО «Компания Фармстор» обратилось в суд с иском к компании Amgen, чтобы признать незаконным отказ производителя о поставке препаратов общей суммой около 1,8 млрд руб. Суд удовлетворил иск, следует из картотеки арбитражных дел. Мотивировочная часть решения пока не опубликована.

Как сообщили в «Фармсторе», в суде было доказано, что у Amgen отсутствовали технологические или экономические причины для отказа от поставки товара.

Суд постановил, что в течение 10 рабочих дней с даты вступления в законную силу решения суда Amgen должен будет поставить «Фармстору» препараты:

«Вектибикс» (панитумумаб — противоопухолевый препарат) — 39 366 упаковок на сумму 884,1 млн руб.

«Эксджива» (деносумаб — моноклональное антитело) — 24 009 упаковок на сумму 436,8 млн руб.

«Энплейт» (ромиплостим — гемостатик) — 12 709 упаковок на сумму 443,4 млн руб.

К тому же ответчик должен будет выплатить «Фармстору» 200 тыс. руб., потраченных на государственную пошлину.

Дистрибьютор также обратился в ФАС с письмом о грубом нарушении закона «О защите конкуренции» со стороны производителя, сообщили в компании. В «Фармсторе» считают, что действия американской компании носили «преднамеренный и спланированный характер по ограничению доступа» дистрибьютора к товарному рынку.