Суд в Петербурге огласил новый приговор производителям опасных БАД

Сестрорецкий районный суд Санкт-Петербурга огласил новый приговор по делу производителей биодобавок (БАД), о решении суда сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов.

Основателя фармацевтической компании «РИА «Панда» Игоря Воробья признали виновным в неуплате налогов (п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ) и в производстве препаратов, не отвечающих требованиям безопасности (п.«а» ч.2 ст.238.1 УК РФ). Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года и штрафом в 2,5 млн руб. Его также лишили права заниматься деятельностью в организациях, связанной с производством и реализацией БАД, лекарств и медицинских препаратов сроком на три года.

Такой же приговор вынесли руководителю компании «ВИС» (занималась созданием БАД в партнерстве с «Пандой») Сергею Назарову по статье о производстве небезопасных препаратов (п.«а» ч.2 ст.238.1 УК РФ). По статье 238.1 УК РФ фигуранты вину не признали. По статье 199 УК РФ Воробей признал вину, но был освобожден от наказания, так как срок давности истек.

«РИА «Панда» объявили банкротом в конце 2020 года. Компания задолжала около 800 млн руб. чешскому АО «Экспортное гарантийно-страховое общество» (EGAP) по выданному кредиту на строительство завода под Гатчиной. Еще 700 млн руб. потребовали российские налоговые органы.

Тогда же суд признал Воробья виновным в производстве препаратов, не отвечающих требованиям безопасности. По данным суда, в 2010 году, а также с 2014 по 2015 год сотрудники завода «РИА «Панда» в Сестрорецке добавляли диклофенак, ибупрофен и тадалафил в партии производимых БАД, включая «Сеалекс-Форте» и «Аликапс». На упаковках не была указана информация о составе препаратов, в числе побочных действий которых могли быть экзема, сыпь, тахикардия, инфаркт миокарда, отек лица и длительная эрекция. По итогам двухлетнего разбирательства Воробью назначили штраф в 100 тыс. руб., Назарову — 200 тыс. руб. Еще одного руководителя компании «ВИС», Аркадия Уткина, освободили от наказания за истечением срока давности.

Затем, в 2021 году, Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы, и приговор был отменен, а дело направлено на новое рассмотрение иным составом суда.