Суд в шесть раз снизил штраф НИИ гриппа за невыполнение пункта контракта с Минпромторгом

Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск Минпромторга к НИИ гриппа о взыскании штрафа в связи с неисполнением условий госконтракта на проведение НИОКР «Организация и проведение исследований инновационного лекарственного препарата из группы триазидов для лечения гриппа», которую оплачивал истец. Судебная инстанция снизила размер штрафа с 7,3 млн до 1,5 млн руб., следует из решения суда, которое не вступило в силу.

Госконтракт на проведение НИОКР был заключен в декабре 2014 года. Работа должна была быть завершена в ноябре 2017 года. По факту дата сдвинулась на 2021 год. В соответствии с пунктом 29 договора исполнитель обязуется в течение пяти лет после принятия Минпромторгом результатов НИОКР (2022—2026 гг.) ежегодно в срок до 1 апреля представлять ему информацию о внедрении полученных в ходе исполнения контракта результатов интеллектуальной деятельности в производство или их ином использовании. Но использования не было, и ни в 2022-м, ни в 2023-м, ни в 2024 годах никакие отчеты не поступали. Тогда ведомство обратилось в НИИ с требованием оплатить штраф в 7,3 млн руб. Когда претензия не была удовлетворена, Минпромторг подал в суд.

Ответчик указал, что основное обязательство по контракту было выполнено, запросов о представлении информации в адрес ответчика не поступало. Суд не принял этот довод во внимание.

«Из буквального толкования указанного положения контракта следует, что отсутствие изменений в статусе проекта с 2021 года, а равно невнедрение и/или неиспользование полученных результатов ответчиком не имеет правового значения, поскольку информация об отсутствии изменений в проекте может быть квалифицирована как результат (в данном случае, как следует из отзыва ответчика, неудачный), — объяснил суд. — Указанный пункт контракта обязует ответчика предоставлять информацию о внедрении РИД самостоятельно и в течение заранее определенного сторонами временного периода».

Тем не менее, суд учел заявление ответчика о чрезмерности размера начисленного штрафа и снизил его почти в шесть раз.