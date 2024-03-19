Судебная практика привлечения заведующих аптеками к ответственности

Инспекционный визит

В Костромской области территориальный орган Росздравнадзора обратился в региональный арбитражный суд с заявлением о привлечении к административной ответственности заведующей аптекой «Губернская» ГУП «Костромская областная аптечная база». Во время инспекционного визита в декабре прошлого года в г. Шарья сотрудники тероргана обнаружили несоблюдение порядка внесения информации о лекарствах в систему МДЛП. Так, с 1 апреля по 14 декабря продали 178 упаковок прегабалина с использованием контрольно-кассовой техники, а вывели из оборота в системе маркировки 161 упаковку.

Также недостоверно велся Журнал учета операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения. Его не заполняли в конце рабочего дня, не соблюдался порядок проведения инвентаризации (сверки) фактического наличия лекарств с их остатком по журналу учета. Приходные документы (и их копии) не подшивались в порядке их поступления по датам и не хранились вместе с журналом.

В результате инспекторы выдали предписание об устранении нарушений и подали иск в суд за грубое нарушение лицензионных требований. Поскольку в аптеке недочеты устранили в полном объеме, представители истца не возражали против применения административного наказания в виде предупреждения.

Вместе с тем терорган не представил доказательств, что выявленные нарушения лицензионных требований повлекли общественно-опасные последствия, перечисленные в ч.10 ст.19.2 Закона о лицензировании или создали угрозу их возникновения, подчеркнул суд. Следовательно, нарушения не относятся к грубым. В итоге суд привлек заведующую к ответственности не по ч.4 ст.14.1 КоАП, а по ч.3 той же статьи.

Латексный контрафакт

К довольно редкой для аптечного рынка статье КоАП привлекли директора омской «Аптеки для вас» (ООО «Снабжение») — ч.2 ст.14.10 «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)».

Омское УМВД провело проверку аптеки на основании обращения ООО «Власта-Консалтинг» о торговле контрафактной продукцией, в частности презервативами Contex. Их правообладателем является ООО «Рекитт Бенкизер АйПи» (заявитель — представитель этой компании на территории России).

Полицейские изъяли 120 единиц спорной продукции, которую впоследствии «Власта-Консалтинг» признала контрафактной. Правообладатель никаких соглашений об использовании товарных знаков и о продаже с ООО «Снабжение» не заключал.

Арбитражный суд Омской области признал директора аптеки виновным и назначил административное наказание в виде предупреждения.

А про рецепт забыли?

Прокуратура Дзержинского района г. Ярославля обратилась в областной арбитражный суд с заявлением о привлечении к административной ответственности по ч.4 ст.14.1 КоАП заведующей аптекой АО «Новгородфармация». В ходе прокурорской проверки обнаружены факты нарушений лицензионных требований: «Кеторол» был продан без рецепта врача.

Суд привлек заведующую аптекой к административной ответственности, назначив штраф в 5 тыс. руб.

Аналогичное дело по той же статье КоАП рассмотрел Арбитражный суд Краснодарского края в отношении заведующего аптекой (ИП Голева А.А.). На этот раз без рецепта был отпущен «Габапентин Канон 50 шт.».

Заведующий пояснил, что в тот день под его наставничеством работала стажер-фармацевт, и именно она продала препарат. Как только руководителю стало известно о допущенном нарушении, он тут же принял решение об увольнении стажера.

«Суд не находит оснований для назначения наказания в виде предупреждения, поскольку достаточные условия, определенные ч.2 ст.3.4 КоАП, в данном случае отсутствуют, — констатировал судья. — Существенная угроза общественным отношениям в данном случае заключается не в наступлении каких-либо материальных последствий административного правонарушения, а в пренебрежительном отношении к исполнению своих публично-правовых обязанностей».

Заведующего тоже оштрафовали на 5 тыс. руб.

Помогала победить

В Тамбовской области прокуратура направила в суд новое уголовное дело в отношении бывшей заведующей аптекой медицинской организации. В прошлом году ей уже вынесли обвинительный приговор по другому аналогичному делу. Теперь ее снова обвиняют в получении взятки за незаконные действия должностным лицом (ч.3 ст.290 УК РФ).

По версии следствия, в период с мая по ноябрь 2021 года заведующая аптекой ЛПУ, которая была председателем конкурсной комиссии по проведению торгов, получила взятку в 117,5 тыс. руб. Она якобы указала в конкурсной документации определенные характеристики товара и начальную максимальную цену контракта, которые давали преимущество ее «покровителю» на аукционе и повышали его шансы на победу и получение госконтракта.

В прошлом году экс-заведующую признали виновной в более крупном взяточничестве (в том деле фигурировали другие торги): размер взятки составил без малого 500 тыс. руб. Суд назначил штраф в размере 2 млн руб.